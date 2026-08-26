EEUU pausa citas para visas de inmigrante a nivel mundial y ordena capacitación consular

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WASHINGTON DC.- El gobierno de Estados Unidos suspendió temporalmente las citas para visas de inmigrante a nivel mundial, mientras el Departamento de Estado puso en marcha una capacitación global para funcionarios consulares. La iniciativa comenzó el martes 25 de agosto en embajadas y consulados estadounidenses de diferentes países y forma parte de una revisión de los procedimientos utilizados para evaluar a quienes buscan ingresar al país mediante una visa de inmigrante.

Según la información publicada por Univision, las autoridades estadounidenses indicaron que la capacitación busca ayudar a los funcionarios consulares a identificar a solicitantes que podrían depender de beneficios públicos en Estados Unidos. El gobierno también pretende garantizar que las evaluaciones de los solicitantes sean más completas y consistentes en los distintos consulados y embajadas. Sin embargo, el Departamento de Estado no ha ofrecido detalles sobre cuánto durará el proceso de capacitación.

La suspensión también afecta a personas que ya tenían entrevistas programadas. De acuerdo con el reporte, algunos solicitantes recibieron correos electrónicos informándoles que sus entrevistas serían reprogramadas para nuevas fechas. Esto podría generar nuevos retrasos para familias que llevan meses o incluso años esperando completar el proceso consular necesario para obtener una visa de inmigrante.

La medida ocurre en un momento de mayores controles migratorios bajo la administración del presidente Donald Trump. El Departamento de Estado ya había anunciado cambios en sus políticas de evaluación y selección, incluyendo una revisión de los procedimientos relacionados con el posible uso de beneficios públicos. Desde enero de 2026, además, Estados Unidos mantiene pausas en la emisión de visas de inmigrante para nacionales de determinados países considerados de alto riesgo de dependencia de beneficios públicos.

El gobierno de Trump también ha endurecido otros aspectos del sistema migratorio legal. En agosto, el Departamento de Estado informó que aproximadamente 175,000 visas habían sido revocadas desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, por diferentes motivos, entre ellos antecedentes o infracciones legales. Estas acciones han provocado críticas de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que cuestionan algunas de las nuevas políticas y advierten sobre posibles efectos discriminatorios.

Por ahora, los solicitantes afectados deberán estar atentos a las comunicaciones de la embajada o consulado donde se procesa su caso. El Departamento de Estado señala que los solicitantes de visas de inmigrante normalmente deben ser entrevistados en el distrito consular correspondiente a su lugar de residencia o, bajo determinadas condiciones, en su país de nacionalidad. Las autoridades recomiendan consultar directamente los sitios oficiales de las embajadas y consulados para conocer cambios en citas, procedimientos y operaciones.