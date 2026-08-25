Muere Dolly Parton, reina de la música country

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Dolly Parton, quien pasó de unos orígenes humildes a alcanzar las mayores cimas de la música estadounidense y se convirtió en una de las estrellas más filantrópicas, unificadoras y queridas del país, falleció el martes en su casa de Nashville, según un comunicado de la familia. Tenía 80 años.

El comunicado, atribuido a su sobrino Bryan Seaver, señaló que Parton murió “en paz”. Se celebrará un pequeño servicio privado para sus familiares cercanos, añadió el comunicado.

En la tarde del martes Marcel Pariseau, publicista de Parton, dijo a CNN que la artista murió tras enfrentar una “breve batalla contra el cáncer”.

En una carrera que abarcó más de medio siglo, Parton plasmó la experiencia estadounidense y compuso más de 3.000 canciones. Entre ellas estaba “Coat of Many Colors”, una serena oda a su madre, quien confeccionaba prendas en la casa rural de la familia en Tennessee. Escribió e interpretó canciones sobre el amor y el desamor, como “Jolene” y “I Will Always Love You”. “9 to 5”, el tema principal de la película del mismo nombre, también protagonizada por Parton, se convirtió en un himno para las mujeres y los trabajadores estadounidenses.

Parton llegó a publicar 49 álbumes y ganar 11 premios Grammy, y se convirtió en una de las artistas de country con mayor éxito entre el público general de todos los tiempos, con éxitos frecuentes en las listas de música pop, entre ellos “Islands in the Stream”, un dueto con Kenny Rogers.

Más adelante en su vida, destinó su enorme éxito a la filantropía y fundó un programa de bibliotecas que ha regalado más de 300 millones de libros a niños de todo el mundo.

Pero Parton siempre fue, ante todo, compositora. Le gustaba contar la historia de cómo nació una de sus canciones más importantes, “I Will Always Love You”. La balada de amor, que alcanzó alturas aún mayores cuando Whitney Houston hizo una versión en la década de 1990, comenzó como una súplica a su compañero artístico, Porter Wagoner, para que la dejara abandonar el programa de televisión en el que aparecían juntos.

Según relataba, mientras ella defendía su decisión de comenzar una carrera en solitario, Wagoner “no escuchaba nada” de lo que ella tenía que decir.

“Así que fui a casa y escribí esa canción, se la llevé a la mañana siguiente y le dije: ‘Siéntate, necesito que escuches algo’. Entonces la canté y él lloró”, contó. Wagoner cedió y Parton, con una canción que plasmaba el dolor de un profundo desamor, emprendió una carrera en solitario casi incomparable en la historia de la música estadounidense.

Una juventud marcada por la música

Nacida el 19 de enero de 1946 en una cabaña de una sola habitación en Tennessee, Parton creció como la cuarta de 12 hermanos. Describió a la familia como “extremadamente pobre”. Su padre no sabía leer.

La música siempre formó parte de la vida familiar, especialmente a través de su madre, cuyo padre era un predicador que tocaba el piano y la guitarra. “Los míos eran quienes cantaban en funerales, bodas, fiestas y cualquier evento de la zona”, contó Parton en una ocasión.

Un tío le regaló a Parton su primera guitarra cuando era niña. Aprendió a tocarla con apenas 7 años y comenzó a escribir sus propias canciones. “A mamá le fascinaba cómo yo podía rimar y escribir canciones sobre cosas que nunca había vivido”, dijo Parton, “pero los escuchaba hablar”.

Parton se mudó a Nashville después de terminar la secundaria para perseguir sus aspiraciones musicales. En su primer día allí, conoció a un hombre llamado Carl Thomas Dean frente a una lavandería. “Me sorprendió y encantó que, mientras hablaba conmigo, me mirara a la cara (algo poco común en mi caso)”, escribió muchos años después. “Parecía estar genuinamente interesado en descubrir quién era yo y cómo era”.

Parton firmó su primer contrato discográfico, con Monument Records, en 1965, y se casó con Dean al año siguiente.

Cada vez más querida en Nashville, Parton consiguió en 1967 apariciones habituales en “The Porter Wagoner Show”, un popular programa televisivo de variedades musicales que la ayudó a convertirse en una figura conocida en todos los hogares. Tuvo su primer éxito número uno con “Joshua” en 1971 (“Coat of Many Colors”, lanzada ese mismo año, llegó al puesto número 4). Para 1974, después de siete años de ser primero la “pretty little girl” de Wagoner que cantaba como acompañante y luego de compartir el escenario con él en numerosos duetos, Parton decidió que era hora de seguir adelante y, con un poco de ayuda de “I Will Always Love You”, emprendió su camino como solista.