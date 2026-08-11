Cómo podemos ayudar desde CT a las víctimas del terremoto en Colombia

- Publicidad -

STAMFORD.- El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto dejó una emergencia que ha movilizado a organismos de socorro y ciudadanos en distintas regiones del país.

El epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó, y el movimiento fue sentido con fuerza en departamentos como Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío, Antioquia y Cundinamarca.

Mientras continúan las labores de rescate y atención, también crece la necesidad de alimentos, agua, artículos de higiene, suministros médicos y recursos económicos.

Para los colombianos, familiares y amigos de Colombia que viven en Connecticut, una de las maneras más efectivas de colaborar es realizar una donación económica directamente a organizaciones reconocidas que ya están trabajando en la emergencia.

La Cruz Roja Colombiana ha pedido priorizar las donaciones de dinero y sangre, debido a que los recursos económicos permiten adquirir y distribuir lo que realmente se necesita en cada zona y reducen los problemas logísticos que puede generar el envío de productos desde el extranjero.

Una de las opciones es la Cruz Roja Colombiana, que activó sus mecanismos de respuesta humanitaria y está canalizando aportes mediante sus plataformas oficiales.

Las personas interesadas pueden consultar y donar a través de la Cruz Roja Colombiana y su sitio web www.cruzrojacolombiana.org.

La organización también ofrece atención a través del teléfono 601-794-6566 y de su línea nacional 01-800-519-8534. Para asuntos relacionados con donaciones, aparece además el correo donaciones@cruzrojacolombiana.org.

Otra alternativa es la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), que activó un corredor humanitario para movilizar alimentos y productos esenciales hacia comunidades afectadas.

Para quienes quieran realizar una transferencia desde los Estados Unidos, la información publicada para esta emergencia incluye la cuenta de ahorros Bancolombia No. 04867105340, a nombre de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, NIT 900326456-1, y la llave Bre-B 0090989753.

También se reportó una cuenta corriente Bancolombia 15264342372 y la llave Bre-B nubiahernandez@abaco.org.co.

Los aportes a ABACO están destinados principalmente al transporte humanitario y a la adquisición de alimentos básicos.

Entre los productos que se necesitan se encuentran agua, arroz, aceite, pasta, lentejas, fríjoles, alimentos enlatados, harina, panela, leche en polvo y alimentos listos para consumir.

También se requieren artículos de higiene, pañales, papel higiénico, colchonetas, mantas y otros elementos básicos. Desde Connecticut, sin embargo, es recomendable no enviar cajas o productos por cuenta propia sin confirmar previamente que una organización esté recibiendo ese tipo de ayuda y tenga capacidad para transportarla a Colombia.

También existe la posibilidad de apoyar a través de Fundación PLAN, que habilitó una campaña denominada “Terremoto en Colombia”.

La organización informó que las donaciones pueden realizarse mediante su página oficial https://plan.org.co y mediante la llave “Bre-B emergenciaterrem”, además del código QR habilitado por la propia fundación.

Para quienes están en Connecticut, esta puede ser una alternativa práctica porque permite realizar la contribución de manera electrónica sin necesidad de enviar materiales físicamente.

La solidaridad también puede organizarse desde las comunidades colombianas y latinoamericanas de Connecticut. Iglesias, asociaciones, restaurantes, negocios, grupos comunitarios y familias pueden promover colectas, pero es importante que cualquier campaña local identifique claramente quién recibirá el dinero y que posteriormente publique comprobantes o información sobre el destino de los fondos.

En una emergencia de esta magnitud, las autoridades y organizaciones humanitarias recomiendan verificar siempre los canales oficiales antes de transferir dinero y desconfiar de cuentas personales difundidas en redes sociales sin respaldo institucional.

Para quienes quieran ayudar desde Connecticut, la recomendación principal es donar de manera segura, organizada y por canales verificables. Una pequeña contribución puede convertirse en alimentos, agua, medicamentos, atención médica o ayuda para una familia que perdió su vivienda.

Antes de realizar cualquier transferencia, conviene entrar directamente a los sitios oficiales de las organizaciones y comprobar que los datos bancarios continúan vigentes, porque los canales de ayuda pueden cambiar conforme evoluciona la emergencia.

La solidaridad de la comunidad colombiana y latinoamericana en Connecticut puede convertirse así en una ayuda real para quienes hoy enfrentan las consecuencias del terremoto.