Paulina Rubio gana batalla legal por la custodia de su hijo Andrea Nicolás

- Publicidad -

Andrea Nicolás, de 15 años, hijo de Colate Vallejo-Nágera y Paulina Rubio, deberá seguir viviendo en Miami según el tribunal que entiende de la batalla legal por su custodia. Su padre ha encajado el golpe, ha respirando hondo y ha preferido la elegancia: la respuesta está en sus redes sociales con un pequeño álbum de este “verano lleno de memorias” y advirtiendo de que “nada podrá con nuestro amor”. Fuentes muy próximas a Colate trasladan a este diario su absoluta perplejidad ante el inesperado revés judicial: es el propio Nico quien ha manifestado persistentemente que desea vivir en nuestro país junto a su familia paterna. De hecho, este proceso comenzó en mayo de 2025 y en julio de ese año, una jueza le concedió a Colate su custodia temporal permitiendo incluso que pasara dos meses en España.

Y hay más: la misma sentencia que acaba de determinar que Nico continúe viviendo en Miami, según refieren a este diario esas mismas fuentes, hace constar que la voluntad del menor es instalarse en España y que la relación con su madre es muy difícil, tal como el adolescente declaró verbalmente en sede judicial. Asimismo, la guardiana designada por el tribunal, Amber Glasper, declaró durante las primeras jornadas que el chico le había manifestado su deseo de vivir en España y que parecía tener una mayor afinidad con su padre. “Lo más increíble es que la sentencia va en contra del chico, no de Colate”, expresan a este diario. “Es un joven maduro que lo tiene muy claro y la misma sentencia admite que es muy querido aquí en España, que está más cuidado, que en Miami ha de ir a terapia… ¿Y la solución es dejarlo donde no quiere estar? No entendemos nada”.

Colate, muy lejos de la fortuna de su ex, lleva gastado lo que no está escrito en abogados desde que comenzó el conflicto al poco de su separación, en 2012, cuando reclamó inicialmente la custodia compartida. “Esto es un infierno económicamente y agotador a todos los niveles”, cuenta esta fuente. Al margen, la cantante sigue adeudando una considerable suma en concepto de manutención, en torno a 35.000 dólares. Hasta ahora, el empresario y publicista ha peleado sin descanso pero, seguramente, hemos llegado al fin: en poco más de dos años, Nico será mayor de edad y ya no habrá decisiones incomprensibles que se interpongan en su voluntad.