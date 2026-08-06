Spider-Man: Brand New Day ya es la película más taquillera del año

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Hace apenas una semana, Spider-Man: Brand New Day aterrizó en las salas de cine. Si bien se esperaba una taquilla elevada, nadie pensó que la película se convertiría en la más taquillera del año tras solo siete días. Hasta la fecha, el largometraje ha recaudado 1.155 millones en la taquilla internacional.

De acuerdo a información de Variety, la cinta, que tiene a Tom Holland interpretando nuevamente al superhéroe arácnido, se ha embolsado 449 millones de dólares de manera doméstica y otros 706 millones en el resto del mundo. Con esta cifra, el largometraje destronó a Toy Story 5, quien ahora está en segundo lugar con una recaudación superior a los 1.067 millones.

Spider-Man: Brand New Day alcanzó estos números a pesar de la llamada “fatiga por los superhéroes” y de competir contra otras películas exitosas como la antes mencionada producción de Pixar y La odisea de Christopher Nolan. De hecho, estas tres películas forman parte de un hecho histórico: el mejor fin de semana en taquilla en la historia de Estados Unidos, en el cual se recaudaron más de 430 millones de dólares.

La nueva entrega protagonizada por Holland también trae de vuelta a Zendaya y Jacob Batalon como MJ y Ned Leeds, respectivamente. Además, suma nuevos rostros al elenco, como Jon Bernthal, quien da vida a Punisher, y Mark Ruffalo, quien encarna a Bruce Banner. La cinta también cuenta con la participación de Liza Colón-Zayas y Sadie Sink.

El largometraje no solo ha sido bien recibido por el público, sino también por la crítica especializada, lo que únicamente seguirá impulsando la producción. “Esta nueva y entretenida entrega tiene el acierto de dejar de insistir tanto con el maldito multiverso. En su lugar, pone en primer plano la humanidad que siempre ha sido la mayor fortaleza de Spidey, aunque con una dosis extra de angustia”, escribió David Rooney en su reseña para The Hollywood Reporter.

Spider-Man: Brand New Day aún tiene un largo camino que recorrer en las carteleras, por lo que sus cifras seguramente solo aumentarán. Su éxito, le da esperanzas a Marvel Studios de cara al estreno de Avengers: Doomsday, la cual llegará a las salas de cine a finales de este año.