Latinoamérica mantiene un crecimiento moderado, pero enfrenta desafíos por inflación, deuda e incertidumbre global

BOGOTA.- La economía de América Latina atraviesa un período de crecimiento moderado al 6 de agosto de 2026, impulsado por la recuperación del consumo interno, la estabilidad de los precios de algunas materias primas y un mejor desempeño de varias economías de la región. Sin embargo, organismos internacionales advierten que persisten importantes desafíos relacionados con la inflación, el alto costo del financiamiento, la incertidumbre comercial y las tensiones geopolíticas internacionales.

De acuerdo con las proyecciones más recientes del Banco Mundial y la OCDE, el crecimiento promedio de América Latina y el Caribe rondaría el 2,1 % durante 2026. Aunque la cifra representa un avance respecto a años de bajo dinamismo, continúa siendo insuficiente para reducir significativamente la pobreza, generar empleos de calidad y cerrar las brechas sociales que afectan a millones de personas en la región.

Brasil continúa consolidándose como la principal economía latinoamericana gracias al impulso de sus exportaciones agrícolas, mineras y energéticas. No obstante, las autoridades económicas mantienen cautela debido a la desaceleración del comercio mundial y al impacto que podrían tener los mayores costos energéticos y las tensiones internacionales sobre la inversión privada.

México mantiene una actividad económica relativamente estable, apoyada por el fortalecimiento del sector manufacturero, el fenómeno del nearshoring y el constante flujo de remesas enviadas por millones de mexicanos que residen en Estados Unidos. A pesar de ello, analistas consideran que la incertidumbre comercial y el menor crecimiento de la economía estadounidense podrían moderar su expansión durante el segundo semestre del año.

Argentina continúa siendo uno de los países más observados por los mercados internacionales. Durante los últimos meses ha logrado avances en la reducción de la inflación y una mayor estabilidad cambiaria, apoyada por el crecimiento de las exportaciones agropecuarias y energéticas. Sin embargo, la recuperación económica aún no beneficia por igual a todos los sectores productivos y muchas familias siguen enfrentando una pérdida del poder adquisitivo y mayores dificultades para acceder al crédito.

Colombia figura entre las economías con mejores perspectivas de crecimiento para este año, impulsada por el consumo interno y la recuperación gradual de la inversión. No obstante, diversos estudios advierten que el déficit fiscal, la evolución de la inflación y el comportamiento del mercado internacional seguirán siendo factores determinantes para mantener el ritmo de expansión previsto.

En Centroamérica, Panamá continúa destacándose como una de las economías con mayor crecimiento proyectado de la región, impulsada por el Canal de Panamá, los servicios logísticos y la inversión extranjera. Mientras tanto, otros países centroamericanos mantienen un crecimiento estable gracias al turismo, las exportaciones agrícolas y las remesas familiares, aunque siguen siendo vulnerables a los efectos del cambio climático y a las fluctuaciones económicas internacionales.

Uno de los principales retos para América Latina sigue siendo la inflación. Aunque varios bancos centrales han logrado contener el aumento de los precios respecto a los niveles registrados años atrás, el incremento de los costos energéticos y las tensiones geopolíticas continúan ejerciendo presión sobre los alimentos, el transporte y otros bienes esenciales para los hogares latinoamericanos.

Los organismos financieros internacionales también destacan la necesidad de fortalecer la inversión en infraestructura, digitalización, energías renovables y educación. Consideran que estos sectores serán fundamentales para aumentar la productividad, atraer capital extranjero y mejorar la competitividad de la región frente a otras economías emergentes.

Otro desafío importante continúa siendo el elevado nivel de informalidad laboral, que limita la recaudación fiscal y dificulta el acceso de millones de trabajadores a sistemas de salud, pensiones y protección social. Diversos gobiernos han anunciado reformas para ampliar la formalización del empleo, aunque los resultados todavía son desiguales entre los distintos países latinoamericanos.

Los inversionistas mantienen una actitud prudente mientras observan la evolución de las tasas de interés internacionales, la política comercial de las principales economías y el comportamiento de los mercados energéticos. Estos factores seguirán influyendo sobre el flujo de inversiones hacia América Latina durante el resto de 2026, especialmente en sectores como minería, manufactura, tecnología y energías limpias.

En conjunto, la economía latinoamericana muestra señales de estabilidad y recuperación gradual, aunque el panorama continúa marcado por importantes desafíos estructurales. Los próximos meses serán determinantes para comprobar si la región logra consolidar un crecimiento sostenido que permita generar más empleo, reducir la pobreza y fortalecer la confianza de inversionistas y consumidores frente a un escenario internacional que continúa siendo incierto.