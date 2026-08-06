EVENTOS COMUNITARIOS

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Orientación y apoyo para adultos mayores

La Biblioteca Ferguson de Stamford continúa ofreciendo el programa Age Well: A Community Resource Center for Seniors, una iniciativa gratuita en colaboración con SilverSource que brinda orientación y apoyo a los adultos mayores.

El servicio está disponible todos los miércoles de 1:00 a 5:00 de la tarde en el vestíbulo del primer piso de la Biblioteca Principal, en 1 Public Library Plaza, Stamford, donde los asistentes pueden recibir asesoría personalizada sobre beneficios y programas para personas mayores.

Durante estas jornadas, especialistas ayudan a los participantes a conocer su elegibilidad para distintos programas, realizar revisiones de beneficios y acceder a recursos comunitarios que promueven una mejor calidad de vida.

No es necesario programar una cita, por lo que cualquier adulto mayor o familiar interesado puede acudir directamente para recibir información y orientación sobre los servicios disponibles.

Aspectos básicos de la cobertura de Medicare

La Biblioteca Pública de New Rochelle continúa ofreciendo el programa gratuito “The Basics of Medicare Coverage”, dirigido a adultos que desean comprender mejor las opciones de cobertura de Medicare.

Las sesiones se realizan los lunes de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía en el HELP & Learning Center de la Biblioteca Principal, en 1 Library Plaza, New Rochelle, y están abiertas al público sin necesidad de inscripción previa.

Durante cada jornada, la asesora bilingüe de Medicare, Mercedes Stagnaro, de Wellcare, responde preguntas sobre los diferentes planes y opciones de cobertura, brindando orientación personalizada para ayudar a los participantes a tomar decisiones informadas sobre su seguro médico. La actividad es completamente gratuita y está especialmente dirigida a adultos mayores y personas próximas a ser elegibles para Medicare.

Festival familiar con camiones, música y juegos

La Biblioteca Ferguson invita a la comunidad a participar en el Ferguson Festival: A Touch-a-Truck Event, una jornada familiar gratuita que se llevará a cabo el sábado 8 de agosto, de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en la sucursal South End, ubicada en el Lathon Wider Community Center, en 34 Woodland Avenue, Stamford.

El evento está abierto para personas de todas las edades y ofrecerá una experiencia interactiva al aire libre.

Los asistentes podrán disfrutar de camiones y vehículos especiales, juegos, música, alimentos, refrigerios y rifas de premios, en un ambiente pensado para fomentar la convivencia familiar y comunitaria. La biblioteca recomienda registrarse con anticipación, aunque la participación es gratuita, como parte de sus actividades de verano dirigidas a niños, jóvenes y familias.

Creación de zoótropos de animación

La Biblioteca Pública de White Plains invita a estudiantes de 3.º a 6.º grado a participar en el programa gratuito “Animation Zoetrope-Making Craft Program”, que se realizará el sábado 8 de agosto, de 2:00 a 3:00 de la tarde, en el Galaxy Hall, en 100 Martine Avenue, White Plains.

La actividad será dirigida por la animadora y artista Julia Liu, quien enseñará a los participantes cómo crear un zootropo, uno de los primeros dispositivos utilizados para producir la ilusión de movimiento mediante una secuencia de imágenes.

Durante el taller, los niños tendrán la oportunidad de diseñar su propio ciclo de animación de 12 cuadros, combinando creatividad, arte y principios básicos de la animación de una forma práctica y divertida. El evento forma parte de la programación infantil de la Biblioteca Pública de White Plains y busca despertar el interés de los más pequeños por las artes visuales y las técnicas tradicionales de animación.

Para mayor información pueden llamar al 914-422-1400.

Taller de Educación Financiera

La sucursal South End de la Biblioteca Ferguson en Stamford ofrecerá el lunes 10 de agosto, de 6:30 de la tarde a 7:30 de la noche, un Taller de Educación Financiera dirigido a adultos interesados en fortalecer sus conocimientos sobre planificación económica y preparación para el futuro. La actividad es gratuita y abordará temas relacionados con el ahorro, el crecimiento del patrimonio y la planificación para la jubilación.

Durante la presentación, las educadoras financieras Mimi Romero y Jeannette Jean Pierre compartirán información sobre anualidades, creación de fideicomisos, optimización de planes de retiro y distribución de activos.

El taller es organizado en colaboración con Foundation of Hope y busca brindar herramientas prácticas para que los participantes tomen decisiones financieras más informadas y seguras.

Para mayor información pueden llamar al 203-246-2026.