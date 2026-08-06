Elecciones primarias de Connecticut 2026: arranca la batalla que definirá el rumbo político del Estado

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HARTFORD.- Connecticut se prepara para celebrar sus elecciones primarias el martes 11 de agosto, una jornada que definirá a los candidatos demócratas y republicanos que competirán en las elecciones generales de noviembre.

Desde el 3 de agosto ya comenzó el período de votación anticipada, permitiendo a los electores registrados emitir su voto antes del día oficial de la elección.

Este año, la contienda más observada es la primaria demócrata para la gobernación, donde el actual gobernador Ned Lamont busca la nominación para un tercer mandato frente al representante estatal Josh Elliott, quien representa el ala progresista del partido y ha centrado su campaña en temas como la vivienda asequible, el costo de vida y una mayor inversión en programas sociales.

En el Partido Republicano, el panorama es distinto. El senador estatal Ryan Fazio aseguró la nominación para Gobernador sin enfrentar una primaria estatal, por lo que ha enfocado sus esfuerzos en prepararse para la elección general de noviembre. Sin embargo, sí existen disputas republicanas en algunos distritos legislativos y congresionales del Estado.

Además de la carrera por la Gobernación, los votantes decidirán las candidaturas para varios escaños de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la Asamblea General de Connecticut y diversos cargos locales. En total, se celebran 13 primarias demócratas y cinco republicanas, reflejando una intensa competencia interna en distintos niveles del gobierno.

Uno de los aspectos que más debate ha generado durante este proceso es el sistema de primarias cerradas de Connecticut. Solo los votantes inscritos como demócratas o republicanos pueden participar en la elección de candidatos de su partido, dejando fuera a la mayoría de los electores independientes, quienes representan el grupo más numeroso en muchas ciudades del estado.

Los analistas consideran que la participación será un factor determinante. Tradicionalmente, las elecciones primarias registran una menor asistencia que las elecciones generales, pero la competencia por la nominación demócrata para gobernador podría aumentar el interés entre los votantes, especialmente en áreas urbanas como Hartford, New Haven, Bridgeport y Stamford.

Las campañas también han estado marcadas por diferencias sobre impuestos, educación, vivienda, transporte e inmigración.

Mientras Lamont destaca el crecimiento económico y la estabilidad fiscal alcanzada durante su administración, Elliott sostiene que aún existen importantes desafíos para las familias trabajadoras y propone políticas más progresistas para reducir la desigualdad.

En las elecciones al Congreso también hay atención especial en varios distritos donde los partidos buscan fortalecer sus candidaturas antes de los comicios de noviembre.

Algunas primarias enfrentan a candidatos respaldados por el liderazgo partidario contra aspirantes que representan corrientes más progresistas o conservadoras dentro de sus respectivas organizaciones políticas.

Las autoridades electorales recuerdan que la votación anticipada estará disponible hasta el 9 de agosto, mientras que la jornada oficial de las primarias será el 11 de agosto. Los votantes deberán acudir al centro de votación asignado o utilizar las opciones de voto en ausencia disponibles conforme a la legislación estatal.

Los resultados de estas primarias marcarán el inicio de la recta final hacia las elecciones generales del 3 de noviembre, en las que Connecticut elegirá gobernador, representantes federales, legisladores estatales y numerosos funcionarios locales. Lo que ocurra en agosto podría definir el equilibrio político del estado durante los próximos cuatro años.

PRINCIPALES CANDIDATOS

GOBERNADOR (PRIMARIA DEMÓCRATA)

Ned Lamont vs. Josh Elliott

Es la elección más importante del Estado. Lamont busca un tercer mandato, mientras Elliott representa el ala progresista del Partido Demócrata.

PRIMER DISTRITO DEL CONGRESO (PRIMARIA DEMÓCRATA)

John B. Larson vs. Luke Bronin, Jillian Gilchrest y Ruth Fortune

Se trata de una de las primarias federales al Congreso más competitivas de Connecticut, con cuatro candidatos buscando la nominación demócrata.

SEGUNDO DISTRITO DEL CONGRESO (PRIMARIA DEMÓCRATA)

Joe Courtney vs. Kyle Gauck (gerente de cadena de suministro)

El Segundo Distrito del Congreso presenta una primaria demócrata entre el congresista Joe Courtney, quien busca mantenerse en el cargo tras casi dos décadas representando al distrito en Washington, y Kyle Gauck, un gerente de cadena de suministro que se presenta como una alternativa con una visión renovada.

TERCER DISTRITO DEL CONGRESO (PRIMARIA DEMÓCRATA)

Rosa DeLauro vs. Andrew Rice

DeLauro, una de las congresistas con mayor trayectoria en el Estado, enfrenta un reto desde el ala más progresista del partido.

CUARTO DISTRITO DEL CONGRESO (PRIMARIA REPUBLICANA)

Michael Ted Goldstein vs. Daniel Miressi

Estos dos candidatos compiten por la nominación republicana para enfrentar en noviembre al candidato demócrata Jim Himes, que no tuvo contrincante.

QUINTO DISTRITO DEL CONGRESO (PRIMARIA REPUBLICANA)

Chris Shea vs. Jonathan De Barros y Michele Botelho

Los republicanos definirán quién enfrentará a la candidata demócrata federal en noviembre.