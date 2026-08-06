CT se prepara para importantes cambios en programa Medicaid HUSKY

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HARTFORD.- Connecticut comenzó los preparativos para implementar una serie de cambios federales que afectarán al programa Medicaid, conocido en el Estado como HUSKY Health.

Las modificaciones, aprobadas a nivel federal, cambiarán los requisitos de elegibilidad y permanencia en el programa, por lo que las autoridades estatales ya trabajan en estrategias para informar a los beneficiarios y reducir la pérdida de cobertura médica.

Uno de los cambios más importantes entrará en vigor el 1º de enero de 2027, cuando muchos adultos entre 19 y 64 años inscritos en HUSKY D deberán demostrar que trabajan, estudian, participan en programas de capacitación o realizan servicio comunitario durante al menos 80 horas al mes para conservar su cobertura.

También existirán exenciones para determinados grupos, como personas con discapacidades, mujeres embarazadas y quienes padezcan condiciones médicas graves.

Además, a partir del 1º de octubre de 2026, las reglas de elegibilidad para algunos inmigrantes cambiarán significativamente.

Las nuevas disposiciones federales limitarán el acceso a Medicaid para ciertos grupos de no ciudadanos que actualmente reciben cobertura, lo que podría dejar sin seguro médico a miles de residentes del Estado.

El Departamento de Servicios Sociales de Connecticut (DSS) estima que más de 100,000 personas podrían perder sus beneficios como consecuencia de estas modificaciones.

La agencia señaló que su prioridad será orientar a los beneficiarios sobre los nuevos requisitos y ayudar a quienes aún sean elegibles a conservar su cobertura médica mediante campañas informativas y apoyo comunitario.

Funcionarios estatales y organizaciones de salud expresaron preocupación por el impacto que estos cambios podrían tener en las familias de bajos ingresos.

Advirtieron que muchas personas podrían perder el acceso al programa no por dejar de cumplir los requisitos, sino por dificultades administrativas para presentar la documentación o completar los nuevos procesos de verificación.

Ante este panorama, Connecticut intensificará durante los próximos meses sus esfuerzos de divulgación para que los beneficiarios conozcan las nuevas reglas antes de que entren en vigor.

Las autoridades recomiendan a quienes reciben HUSKY mantener actualizada su información de contacto y estar atentos a las notificaciones oficiales, ya que el cumplimiento oportuno de los nuevos requisitos será clave para evitar la interrupción de la cobertura médica.