Barcelona entra en la carrera por Rodri y sacude el mercado de fichajes

BARCELONA.- El FC Barcelona ha irrumpido con fuerza en la carrera por el fichaje del mediocampista español Rodri Hernández, una operación que hasta hace poco parecía encaminada hacia el Real Madrid.

De acuerdo con diversos reportes publicados este miércoles, el conjunto azulgrana ha decidido explorar seriamente la incorporación del jugador del Manchester City, convirtiéndose en un nuevo protagonista del mercado de verano.

Según la información, la directiva encabezada por Deco considera que Rodri reúne todas las cualidades necesarias para reforzar el centro del campo del equipo dirigido por Hansi Flick.

La posible incorporación del internacional español cobra mayor importancia tras la lesión de larga duración de Frenkie de Jong, situación que ha obligado al club a buscar alternativas de primer nivel.

Hasta hace unos días, el Real Madrid era señalado como el principal candidato para fichar al Balón de Oro, pero las negociaciones con el Manchester City no habrían avanzado al ritmo esperado.

Este escenario habría sido aprovechado por el Barcelona para iniciar contactos y posicionarse como una opción real para convencer al futbolista de regresar a LaLiga.

Rodri, considerado uno de los mejores mediocampistas del mundo, tiene contrato con el Manchester City, aunque su futuro continúa siendo objeto de especulación.

El futbolista español viene de consolidarse como una de las grandes figuras del fútbol internacional y es visto como un jugador capaz de marcar diferencias tanto en defensa como en la construcción del juego.

La operación, sin embargo, no será sencilla. El Manchester City no tiene intención de facilitar la salida de una de sus principales estrellas y exigiría una importante suma económica para autorizar el traspaso.

A ello se suma el interés de otros clubes y la complejidad financiera que implicaría una negociación de esta magnitud.

Por ahora, no existe un acuerdo oficial entre las partes, pero la entrada del Barcelona en la puja ha cambiado por completo el panorama del mercado de fichajes.

En los próximos días se espera que continúen las conversaciones, mientras aficionados y analistas permanecen atentos a uno de los movimientos más importantes del verano europeo.