Westchester moderniza paradas de autobús Bee-Line para mejorar la experiencia de los pasajeros

WHITE PLAINS.- El condado de Westchester presentó los primeros nuevos refugios para autobuses del sistema Bee-Line como parte de un proyecto de modernización que busca ofrecer mayor comodidad, seguridad y accesibilidad a los miles de pasajeros que utilizan el transporte público cada día. La iniciativa forma parte de un plan de varios años para renovar la infraestructura en las paradas más transitadas del condado.

Las nuevas estructuras cuentan con un diseño moderno, techos que brindan mejor protección contra la lluvia y el sol, iluminación mejorada y espacios pensados para ofrecer una experiencia más cómoda mientras los usuarios esperan el autobús. Además, cumplen con los estándares de accesibilidad para facilitar su uso por personas con discapacidades y adultos mayores.

Las autoridades del condado señalaron que el proyecto responde a la necesidad de modernizar un sistema de refugios que, en muchos casos, tenía décadas de antigüedad. La renovación también busca hacer que el transporte público sea una opción más atractiva y confiable para residentes y visitantes de Westchester.

La instalación de los nuevos refugios se realizará de manera gradual en distintas comunidades del condado. El plan contempla reemplazar las estructuras existentes e incorporar nuevas ubicaciones donde actualmente no hay protección para los pasajeros que esperan el servicio de Bee-Line.

Funcionarios del condado destacaron que esta inversión forma parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer el sistema de transporte público, mejorar la movilidad y ofrecer instalaciones más seguras y funcionales. También señalaron que las nuevas paradas contribuirán a embellecer las comunidades donde serán instaladas.

El sistema Bee-Line es uno de los principales medios de transporte del condado de Westchester y conecta diariamente a miles de personas con centros de trabajo, escuelas, hospitales y estaciones de tren. Con este proyecto, las autoridades esperan elevar la calidad del servicio y brindar una experiencia más cómoda y eficiente para todos los usuarios.