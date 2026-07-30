Seis ciudades de CT recibirán fondos para fortalecer la prevención de la violencia armada

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STAMFORD.- El Departamento de Salud Pública de Connecticut (DPH) anunció una nueva inversión destinada a reforzar los programas de prevención de la violencia con armas de fuego en seis ciudades del Estado.

La iniciativa busca apoyar estrategias comunitarias que reduzcan los tiroteos y promuevan entornos más seguros en las comunidades más afectadas.

Las ciudades beneficiadas son Bridgeport, Hartford, New Haven, Stamford, Waterbury y New London.

Los fondos serán administrados a través de la Oficina de Prevención de Lesiones por Armas de Fuego del DPH, que firmó acuerdos con los gobiernos locales para poner en marcha o ampliar programas de intervención contra la violencia.

Los recursos permitirán contratar personal especializado, fortalecer la colaboración entre organizaciones comunitarias, autoridades locales y profesionales de la salud, además de desarrollar iniciativas enfocadas en jóvenes y personas con mayor riesgo de involucrarse en hechos violentos. El objetivo es intervenir antes de que ocurran nuevos incidentes y ofrecer alternativas a quienes más las necesitan.

Funcionarios estatales destacaron que la violencia armada debe tratarse como un problema de salud pública y no únicamente desde el ámbito policial. Por ello, los programas financiados combinarán prevención, educación, apoyo social y acompañamiento comunitario para disminuir los factores que contribuyen a la violencia.

Connecticut ha incrementado en los últimos años sus inversiones en programas de prevención basados en evidencia, los cuales buscan reducir los ciclos de violencia mediante la participación de líderes comunitarios, organizaciones sin fines de lucro y servicios de apoyo para las personas más vulnerables.

Las autoridades confían en que esta nueva financiación contribuya a disminuir los índices de violencia en las seis ciudades seleccionadas y fortalezca la coordinación entre las comunidades y el Estado.

Además, señalaron que continuar invirtiendo en estrategias preventivas es clave para proteger vidas y mejorar la seguridad de los residentes de Connecticut.