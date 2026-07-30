Real Madrid, a un paso de fichar a la joya marfileña Yan Diomande

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MADRID.- El Real Madrid estaría muy cerca de concretar el fichaje del joven extremo marfileño Yan Diomande, una de las grandes promesas del fútbol europeo. De acuerdo con diversos reportes, el club blanco habría alcanzado un principio de acuerdo para incorporar al futbolista procedente del RB Leipzig, en una operación que podría convertirse en una de las más importantes del mercado de verano.

Con apenas 19 años, Diomande ha llamado la atención por su velocidad, capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y facilidad para generar peligro por las bandas. Su explosión en el fútbol alemán y sus destacadas actuaciones con la selección de Costa de Marfil lo han colocado entre los talentos jóvenes más cotizados del continente.

El atacante inició su carrera en las categorías inferiores del Leganés antes de dar el salto al RB Leipzig, donde tuvo una temporada sobresaliente. Sus buenas actuaciones despertaron el interés de varios gigantes europeos, entre ellos el París Saint-Germain y el Liverpool, aunque todo apunta a que el Real Madrid ganó la carrera por su fichaje.

Según las informaciones más recientes, la operación rondaría los 120 millones de euros, una cifra que refleja la enorme confianza del conjunto merengue en el potencial del futbolista. La intención del club es reforzar su ataque con un jugador capaz de marcar diferencias tanto en el presente como en el futuro.

La llegada de Diomande supondría una nueva apuesta del Real Madrid por jóvenes estrellas con gran proyección internacional, siguiendo una política deportiva que en los últimos años ha dado resultados con futbolistas que llegaron siendo promesas y terminaron consolidándose como figuras del primer equipo.

Aunque el anuncio oficial aún está pendiente, todo indica que el acuerdo podría cerrarse en los próximos días. De confirmarse la operación, Yan Diomande se convertiría en uno de los fichajes más destacados del verano y en una de las grandes ilusiones del madridismo para afrontar la nueva temporada.