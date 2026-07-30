Prohíben venta de dispositivos de vapeo camuflados para proteger a menores

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WHITE PLAINS.- El ejecutivo del condado de Westchester, Ken Jenkins, promulgó una nueva legislación que prohíbe la venta de dispositivos de vapeo camuflados, una medida destinada a proteger a los jóvenes y evitar que estos productos pasen desapercibidos al parecerse a objetos de uso cotidiano. La ley busca frenar una tendencia que ha generado preocupación entre autoridades de salud y educadores.

Los dispositivos afectados por la normativa son aquellos diseñados para imitar artículos como marcadores, resaltadores, memorias USB, juguetes u otros objetos comunes, lo que facilita que puedan ocultarse y ser utilizados sin llamar la atención en escuelas u otros espacios públicos.

Durante la firma de la legislación, Jenkins afirmó que la prioridad del condado es proteger la salud de los menores y reducir el acceso a productos de nicotina que puedan resultar atractivos para adolescentes. Las autoridades señalaron que estos dispositivos representan un riesgo adicional debido a su diseño engañoso y su facilidad para evadir la supervisión de padres y maestros.

La nueva ley establece que ningún comercio podrá vender este tipo de dispositivos dentro del condado de Westchester. Con esta medida, las autoridades buscan reforzar los esfuerzos de prevención del consumo de nicotina entre los jóvenes y apoyar las campañas de educación sobre los riesgos asociados al vapeo.

Funcionarios del condado destacaron que el consumo de cigarrillos electrónicos entre adolescentes continúa siendo un desafío de salud pública. Indicaron que los fabricantes han desarrollado productos con diseños cada vez más discretos y atractivos, lo que ha incrementado la preocupación de las comunidades escolares y de las familias.

Con esta legislación, Westchester se suma a los esfuerzos de otros gobiernos locales para endurecer las regulaciones sobre productos de vapeo y reducir su impacto entre los menores de edad. Las autoridades esperan que la prohibición contribuya a disminuir la disponibilidad de estos dispositivos y refuerce la protección de la salud pública en todo el Condado.