Miles de inmigrantes en CT pierden autorización para trabajar tras vencimiento de TPS

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NEW HAVEN.- Miles de inmigrantes haitianos residentes en Connecticut perdieron esta semana su autorización para trabajar legalmente en los Estados Unidos luego de que expirara el Estatus de Protección Temporal (TPS), una decisión que ya está provocando serios problemas de personal en hogares de ancianos, empresas de construcción y otros sectores que dependen de esta fuerza laboral.

Las consecuencias se sintieron de inmediato en el sistema de salud del Estado. Autoridades del sector estiman que hasta 100 trabajadores haitianos de los centros de cuidados especializados dejaron de presentarse a sus empleos, afectando puestos como asistentes de enfermería, enfermeros registrados, personal de limpieza y trabajadores de cocina.

La falta de personal podría agravar la ya existente escasez de profesionales de la salud y retrasar el traslado de pacientes desde hospitales hacia hogares de ancianos.

De acuerdo con funcionarios estatales, en Connecticut viven cerca de 9,460 personas amparadas por el TPS y aproximadamente 5,000 haitianos habrían perdido su permiso de trabajo tras el vencimiento de la medida.

El contralor estatal Sean Scanlon advirtió que el impacto no solo afecta a las familias inmigrantes, sino también a miles de residentes que dependen de estos trabajadores para recibir atención médica y otros servicios esenciales.

El TPS permite que ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales o crisis humanitarias permanezcan y trabajen legalmente en Estados Unidos de forma temporal.

Sin embargo, la administración Trump impulsó el fin de esta protección para Haití, decisión que fue autorizada por la Corte Suprema mientras continúan los litigios en tribunales inferiores.

Líderes comunitarios y organizaciones defensoras de los inmigrantes señalaron que la situación ha generado incertidumbre y temor entre cientos de familias haitianas. Además de perder sus ingresos, muchas personas temen ser objeto de acciones de control migratorio, pese a llevar años viviendo, trabajando y formando parte de sus comunidades en Connecticut.

Mientras tanto, legisladores federales y estatales continúan impulsando iniciativas para restablecer las protecciones del TPS o crear alternativas migratorias para quienes han construido su vida en el país.

Expertos en inmigración recomiendan a las personas afectadas consultar cuanto antes con abogados especializados para evaluar otras opciones legales disponibles y evitar ser víctimas de fraudes relacionados con su situación migratoria.