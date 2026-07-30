El vapeo habría ocasionado muerte de Mauro, hijo de Aylín Mujica

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El músico cubano Osamu Menéndez habló por primera vez sobre la muerte de su hijo Mauro, de 30 años, fruto de su relación con la actriz Aylín Mujica.

Durante una entrevista, concedida al periodista Erwin Pérez para el programa “La Trastienda”, el artista alertó sobre el uso de los cigarrillos electrónicos o vapeadores, lo cual habría agravado la condición de salud de su primogénito durante los últimos días de su vida.

Contó que cuando se encontró con el cuerpo de su primogénito en la morgue de una clínica en Barbados le reclamó por su “irresponsabilidad” y hacer que tanto él como la actriz tuvieran que enfrentar su pérdida.

“No fumen eso, caballero, de verdad. No fumen eso. Yo sé que eso fue lo que lo mató a él”, advirtió.

“Le dije eso, que por qué fue tan irresponsable, por qué no de… porque nos hizo pasar por… esto que estamos pasando y que lo amábamos mucho”, afirmó.

Mauro Menéndez, conocido como Dj Maahez, empezó a convulsionar mientras jugaba fútbol tras sufrir un cuadro de neumonía. Fue intubado y le detectaron un coágulo en el corazón y falleció el 16 de julio en Barbados a causa de varios infartos.