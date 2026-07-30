CT revisa sistema de registro electoral tras caso de residente no ciudadano inscrito para votar

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WEST HARTFORD.- Las autoridades estatales están revisando los procedimientos de registro electoral vinculados al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), después de conocerse que un empresario de West Hartford que no es ciudadano estadounidense fue registrado para votar en 2018 mientras realizaba un trámite para obtener o renovar su licencia para conducir.

Funcionarios confirmaron que, pese a aparecer en el padrón electoral, el hombre nunca llegó a emitir un voto en Connecticut.

El caso involucra a Seyo Cecunjanin, también conocido como Sead Cecunjanin, originario de Montenegro y propietario de dos negocios en West Hartford.

La situación salió a la luz después de que el Comité Republicano de West Hartford obtuviera, mediante una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información, documentos que indicarían que Cecunjanin quedó inscrito bajo el sistema conocido como “Motor Voter”, que permite realizar el registro electoral durante determinados trámites de licencia para conducir.

Los documentos muestran que en el formulario del DMV aparecía marcada la opción que indicaba que Cecunjanin era ciudadano estadounidense, así como la correspondiente a una nueva inscripción electoral.

Sin embargo, no está claro si esas opciones fueron seleccionadas directamente por él, si fueron marcadas después de indicaciones del personal o cómo se procesó exactamente la información.

Las firmas que aparecen en el formulario de licencia y en el documento electoral parecen idénticas, lo que plantea la posibilidad de que la firma haya sido transferida electrónicamente entre ambos documentos.

Funcionarios estatales señalaron que están investigando cómo se produjo la inscripción. El DMV explicó que Connecticut utiliza tecnología de la empresa IDEMIA para transferir electrónicamente la firma del solicitante a la tarjeta de registro electoral, aunque aseguró que el procedimiento estatal es diferente al utilizado en Nueva Jersey, donde recientemente se descubrió que aproximadamente 6,600 personas no ciudadanas fueron registradas debido a un error de software.

En Connecticut, una vez completada la solicitud electoral en el DMV, esta es enviada al registrador local para su aprobación.

En el caso de Cecunjanin, la oficina del Registro de Votantes de West Hartford aprobó la solicitud el 28 de septiembre de 2018.

Las autoridades confirmaron que nunca votó y que tampoco estuvo registrado ni emitió votos en ningún otro municipio de Connecticut. Después de cinco años, su inscripción pasó a estado inactivo como parte de un proceso rutinario de actualización del padrón electoral.

El caso ha provocado pedidos para determinar si se trató de un error aislado o si existen fallas más amplias en los controles del sistema.

Cecunjanin había recibido atención pública recientemente después de ser detenido por agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) y posteriormente liberado.

Legisladores federales de Connecticut señalaron que se encontraba siguiendo un proceso migratorio legal y destacaron sus vínculos con la comunidad y sus negocios en West Hartford.

Ahora, mientras continúa la investigación sobre su inscripción electoral de 2018, el episodio ha colocado bajo escrutinio los mecanismos utilizados por el DMV y las autoridades electorales para verificar que únicamente las personas que cumplen con los requisitos legales sean incorporadas al padrón de votantes.