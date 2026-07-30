Confirman presencia de agentes de ICE en el Aeropuerto Bradley de CT

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HARTFORD.- Autoridades de Connecticut confirmaron la presencia de agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en el Aeropuerto Internacional Bradley, una situación que ha generado preocupación y numerosas preguntas entre viajeros y miembros de la comunidad inmigrante del Estado.

El gobernador Ned Lamont, junto con otros funcionarios estatales, reconoció que agentes federales de inmigración se encuentran operando en el aeropuerto.

La confirmación se produce en momentos en que las acciones de las autoridades migratorias continúan siendo un tema de especial atención para las comunidades inmigrantes.

La presencia del ICE en el aeropuerto Bradley también ha despertado interrogantes sobre cuál es exactamente la función que están desempeñando los agentes dentro de las instalaciones aeroportuarias y qué tipo de viajeros podrían verse afectados por sus operaciones.

Bradley es el principal aeropuerto de Connecticut y recibe diariamente a miles de pasajeros que viajan hacia distintos destinos dentro y fuera de Estados Unidos.

Por esa razón, la confirmación de la presencia de agentes migratorios ha provocado inquietud, particularmente entre personas que tienen dudas sobre su situación migratoria o la documentación necesaria para viajar.

Funcionarios estatales han señalado que las autoridades de Connecticut tienen facultades limitadas frente a las operaciones realizadas por agencias federales como ICE. Las acciones relacionadas con la aplicación de las leyes federales de inmigración corresponden al gobierno federal.

Ante esta situación, organizaciones defensoras de inmigrantes recomiendan que las personas conozcan sus derechos y busquen asesoría legal confiable si tienen dudas relacionadas con su estatus migratorio antes de viajar.

La presencia del ICE en el aeropuerto Bradley continuará bajo atención mientras autoridades y viajeros buscan mayor claridad sobre el alcance de las operaciones de los agentes federales.