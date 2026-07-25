La Fiscal General James y la Gobernadora Hochul Anuncian la Primera Medida de Aplicación de la Nueva Oficina de Apoyo a Inmigrantes Para Garantizar el Cumplimiento de la Ley de Policías Locales y Delitos Locales

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La Fiscalía General Notifica a 12 Agencias de Seguridad Público su Obligación Legal de Finalizar los Acuerdos 287(g) Para el 25 de Agosto.

Una Nueva Oficina Hará Cumplir las Leyes Civiles Estatales que Protegen a las Comunidades Inmigrantes y Limitan la Colaboración Estatal y Local con las Autoridades Federales de Inmigración.

NUEVA YORK – La fiscal general de Nueva York, Letitia James, y la gobernadora Kathy Hochul anunciaron hoy la primera medida de aplicación de la ley tomada por la nueva Oficina de Apoyo a Inmigrantes (OIT, por sus siglas en inglés). Esta oficina Estatal, una oficina estatal pionera dentro de la Oficina del Fiscal General, se dedica a hacer cumplir las leyes de Nueva York que protegen a las comunidades inmigrantes, fortalecen la confianza pública y limitan el uso de recursos estatales y locales para la aplicación de leyes federales de inmigración de carácter civil. Creada como parte de un paquete legislativo respaldado y firmado por la gobernadora Hochul el 27 de mayo de 2026, la OIT recibirá denuncias, ofrecerá orientación a las agencias estatales y locales, llevará a cabo investigaciones y emprenderá acciones legales cuando sea necesario para garantizar el cumplimiento de la ley estatal. Como primera medida oficial, la OIT envió hoy cartas a las 12 agencias locales del orden público de Nueva York que actualmente mantienen acuerdos 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU. (ICE por sus siglas en inglés), informándoles que la ley estatal exige que rescindan dichos acuerdos a más tardar el 25 de agosto de 2026. Creada como parte de un paquete legislativo impulsado y promulgado por la gobernadora Hochul el 27 de mayo de 2026, la OIT se dedica a hacer cumplir las leyes de Nueva York que protegen a las comunidades inmigrantes, fortalecen la confianza pública y limitan el uso de recursos estatales y locales para la aplicación de leyes federales de inmigración de carácter civil. Como parte de sus funciones, la OIT recibirá quejas, brindará orientación a las agencias estatales y locales, llevará a cabo investigaciones y emprenderá acciones legales cuando sea necesario para garantizar el cumplimiento de la legislación estatal. Como parte de sus labores, la OIT recibirá quejas, guiará a las agencias estatales y locales, llevará a cabo investigaciones y tomará acciones legales cuando sea necesario para asegurar que se cumpla la ley estatal.

“Nueva York es más fuerte cuando todas las comunidades pueden confiar en las instituciones destinadas a servirles”, afirmó la fiscal general James. “La Oficina de Apoyo a Inmigrantes ayudará a garantizar que las escuelas, los gobiernos locales y las agencias públicas sigan siendo espacios de seguridad y apoyo, en lugar de convertirse en instrumentos de la campaña de miedo e intimidación de la administración federal. Mi oficina se enorgullece de defender a los inmigrantes neoyorquinos y está lista para responsabilizar a cualquiera que viole nuestras leyes.”

“Nadie está por encima de la ley. En Nueva York, no permitiremos que se utilicen recursos locales para la aplicación de leyes federales de inmigración civil si eso pone en riesgo la seguridad pública. Por eso aprobamos un conjunto de leyes basadas en el sentido común para oponernos a la extralimitación federal y garantizar que las fuerzas del orden locales no sean facultadas para actuar en nombre de la agencia policial con mayor financiación del país”, declaró la gobernadora Hochul. “Mi máxima prioridad es mantener a los neoyorquinos a salvo. Garantizar que nuestras fuerzas del orden sigan centradas en los delitos locales es fundamental para proteger a nuestras comunidades y mantener la seguridad pública”.

Las cartas enviadas hoy notifican a las 12 agencias locales de policía de Nueva York con acuerdos 287(g) vigentes que la ley de Nueva York ahora prohíbe a los gobiernos locales, agencias del orden público, centros penitenciarios, centros de detención de menores y centros para jóvenes participar en cualquier acuerdo 287(g), ya sea formal o informal. Según la nueva ley estatal, los acuerdos 287(g) existentes deben finalizar antes del 25 de agosto de 2026.

Los acuerdos de la sección 287(g) facultaban a los agentes o empleados locales para participar o asistir en la aplicación federal de las leyes de inmigración civil, o para desempeñar funciones de agentes federales de inmigración. Estos acuerdos han generado preocupación durante mucho tiempo por el desvío de recursos policiales locales de las necesidades de seguridad pública. También pueden erosionar la confianza entre las comunidades inmigrantes y las instituciones locales, provocando que los residentes sean menos propensos a denunciar delitos, buscar ayuda o cooperar con las autoridades.

A través de la OIT, la Fiscal General James asegurará que los municipios cumplan con la ley de Nueva York y que las instituciones estatales y locales sigan enfocadas en proteger y servir a los neoyorquinos.

La OIT se creó como parte de un paquete de leyes estatales diseñadas para limitar la participación estatal y local en la aplicación federal de la inmigración civil, salvaguardar los recursos locales y la seguridad pública, y proteger a las comunidades inmigrantes en todo Nueva York. Estas leyes:

Restringir el uso de recursos estatales y locales para la aplicación de leyes civiles de inmigración;

Prohibir compartir cierta información confidencial con las autoridades federales de inmigración;

Implementar nuevas protecciones para estudiantes y familias en las escuelas; y

Prohibir que los gobiernos locales y las agencias del orden público celebren acuerdos con ICE para la aplicación de leyes civiles de inmigración en virtud de la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Prohibir que los gobiernos locales y las agencias de policía firmen acuerdos de colaboración con ICE para la aplicación de leyes migratorias civiles bajo la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

La OIT forma parte de la División de Justicia Social de la OAG y está autorizada para investigar quejas y posibles infracciones que involucren a entidades estatales y locales, funcionarios, empleados, contratistas y escuelas. La OIT puede emitir citaciones, entrevistar a testigos, examinar registros e iniciar acciones civiles por posibles infracciones cuando corresponda. Asimismo, la OIT elaborará directrices y recomendaciones de capacitación para ayudar a los gobiernos estatales y locales a proteger información confidencial frente a medidas indebidas de control migratorio, de conformidad con la legislación aplicable.

Cualquier neoyorquino que sea testigo de acciones federales de aplicación de la ley en el estado debe informarlas a la OAG a través del portal de acciones federales. Si un neoyorquino cree que una agencia estatal o local, empleado, contratista, escuela u otra entidad ha violado las leyes estatales sobre la aplicación de la ley de inmigración civil, se le recomienda llamar a la línea directa de la OAG al 1-800-771-7755. La Oficina de Apoyo a Inmigrantes también lanzará un formulario de queja civil en línea en las próximas semanas.