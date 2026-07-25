Cómo Construir un Perfil Financiero Sólido para Comprar un Casa

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Para muchas familias hispanas, la compra de una vivienda sigue siendo una meta importante y, en muchos casos, un esfuerzo compartido. De hecho, aproximadamente 1 de cada 3 hogares latinos en Estados Unidos es multigeneracional, según el último reporte de NAHREP. Esta tendencia refleja el interés de muchas familias por construir patrimonio y planificar a largo plazo para futuras generaciones. La forma en que administran sus recursos también puede influir en cómo se preparan para alcanzar ese objetivo.

Para las familias que están considerando comprar vivienda juntos, construir un perfil financiero sólido es uno de los pasos más importante para prepararse para una hipoteca. Andrés López, Asesor de préstamos hipotecarios de Chase Home Lending, comparte los principales factores que los prestamistas hipotecarios suelen evaluar y cómo los hogares multigeneracionales pueden fortalecerse financieramente antes de iniciar el proceso de compra:

1. Historial de crédito: El historial de crédito es una de las principales herramientas que utilizan los prestamistas para entender cómo se han manejado las obligaciones financieras a lo largo del tiempo. En hogares multigeneracionales, esto puede incluir hábitos como realizar pagos a tiempo, monitorear regularmente los reportes de crédito y comprender cómo las obligaciones financieras individuales pueden influir en la meta compartida de comprar una vivienda.

2. Ingresos y estabilidad laboral: Los prestamistas buscan evidencia de ingresos constantes y estabilidad laboral para evaluar la capacidad de asumir un compromiso financiero a largo plazo. En hogares donde varias personas contribuyen a las finanzas familiares, es importante comprender qué ingresos pueden considerarse para una solicitud hipotecaria y contar con documentación que refleje la trayectoria laboral y financiera de quienes participarán en el proceso de compra.

3. Relación deuda-ingreso: La relación entre deudas e ingresos ayuda a los prestamistas a determinar qué tan bien pueden manejar una nueva obligación además de sus deudas existentes. Antes de solicitar una hipoteca, las familias pueden evaluar sus compromisos financieros actuales, reducir deudas cuando sea posible y desarrollar un plan para mantener un equilibrio saludable entre ingresos y obligaciones.

4. Ahorros y reservas: Contar con ahorros sólidos demuestra preparación financiera y puede ayudar a cubrir el pago inicial, los costos de cierre y otros gastos relacionados con la compra de una vivienda. Los hogares multigeneracionales pueden beneficiarse al establecer metas de ahorro compartidas.

5. Planificación y comunicación financiera: Cuando varias generaciones trabajan hacia una meta común, la comunicación es clave. Hablar con confianza sobre expectativas, responsabilidades financieras y objetivos a largo plazo puede ayudar a crear una estrategia clara y fortalecer la preparación para comprar una casa.