Solo 30 de 201 paradas de autobús en Norwalk cuentan con refugios

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NORWALK.- Solo 30 de las 201 paradas de autobús de Norwalk cuentan con refugios para proteger a los pasajeros del sol, la lluvia y otras inclemencias del tiempo, una situación que ha generado preocupación entre residentes y usuarios del transporte público.

Con las altas temperaturas registradas durante el verano, muchos pasajeros, especialmente adultos mayores y personas con discapacidad, deben esperar el autobús sin sombra ni un lugar donde sentarse.

Residentes de la ciudad aseguran que la falta de refugios afecta la calidad de vida de quienes dependen diariamente del transporte público.

Algunos señalaron que es frecuente ver a personas esperando bajo el intenso sol o durante tormentas, lo que consideran una situación injusta para quienes pagan por el servicio y no cuentan con un vehículo propio.

El director ejecutivo del Distrito de Tránsito de Norwalk (NTD), Matt Pentz, reconoció que existe una necesidad urgente de instalar más refugios, pero explicó que el proceso es más complejo de lo que parece.

Entre los principales obstáculos mencionó la falta de espacio en muchas aceras y la obligación de cumplir con los requisitos de accesibilidad establecidos por la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA).

Las autoridades indicaron que la instalación de un nuevo refugio puede costar entre 25,000 y 40,000 dólares, dependiendo de su tamaño y diseño. Para ampliar la red de paradas protegidas, el Distrito de Tránsito planea participar en un programa del Departamento de Transporte de Connecticut (CTDOT), que financia mejoras y reemplazos de refugios para autobuses en distintos municipios del Estado.

El problema es especialmente evidente a lo largo del corredor de la Connecticut Avenue (Ruta 1), una de las vías con mayor uso del transporte público en Norwalk.

Un estudio realizado en 2024 concluyó que, pese a la alta cantidad de pasajeros, la mayoría de las paradas carecen de refugios y asientos. Aunque recientemente se instalaron algunos bancos, las autoridades continúan evaluando dónde será posible colocar nuevas estructuras.

Mientras avanza la planificación, el Distrito de Tránsito espera comenzar a instalar nuevos refugios durante este año, además de reemplazar algunos ya existentes.

Funcionarios y residentes coinciden en que mejorar las condiciones de las paradas de autobús no solo representa una inversión en infraestructura, sino también una medida para garantizar mayor seguridad, comodidad y dignidad a miles de usuarios que utilizan el transporte público todos los días.