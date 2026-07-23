Pronto vence plazo para pagar impuestos sobre vehículos en CT, esto es lo que sucede si no paga

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HARTFORD.- Los propietarios de vehículos en Connecticut tienen hasta el 31 de julio para pagar el impuesto municipal sobre vehículos motorizados sin enfrentar cargos adicionales.

Aunque la fecha oficial de vencimiento es el 1º de julio, la ley estatal otorga un período de gracia de 30 días.

Una vez concluido ese plazo, los impuestos pendientes se consideran morosos y comienzan a generar intereses automáticamente.

De acuerdo con las autoridades municipales, los contribuyentes que no paguen a tiempo deberán cubrir un interés del 1.5% mensual, equivalente al 18 % anual, una tasa que se aplica a todos los impuestos sobre la propiedad en mora.

Funcionarios explicaron que esta penalización busca incentivar el pago puntual y ayudar a los municipios a recuperar los costos asociados con la cobranza de impuestos atrasados.

Además de los intereses, quienes mantengan deudas por el impuesto vehicular podrían enfrentar restricciones al momento de realizar trámites ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

Los municipios tienen la facultad de solicitar que se coloque un bloqueo sobre la renovación o el registro de vehículos pertenecientes a contribuyentes morosos, impidiendo completar esos procesos hasta que la deuda sea saldada. Sin embargo, esta medida no invalida el registro vigente del automóvil.

Las oficinas recaudadoras también cuentan con diversas herramientas para localizar a quienes no pagan sus impuestos. Entre ellas figuran consultas a registros del DMV, solicitudes de direcciones actualizadas al Servicio Postal de los Estados Unidos y la contratación de agencias privadas de cobranza o investigación para ubicar a personas que se mudaron dentro o fuera del estado.

En algunos casos, las municipalidades incluso pueden presentar gravámenes o aplicar otras medidas de cobro autorizadas por la ley.

Algunas ciudades han implementado estrategias adicionales para mejorar la recaudación.

En West Haven, por ejemplo, un programa que inmoviliza vehículos con deudas tributarias significativas permitió aumentar los ingresos por impuestos atrasados.

Otras municipalidades también trabajan con empresas especializadas para identificar automóviles que deberían estar registrados localmente, pero cuyos propietarios intentan evitar el pago registrándolos en otras jurisdicciones.

Las autoridades recomiendan a los propietarios de vehículos verificar el estado de sus impuestos y realizar el pago antes de que concluya el período de gracia.

Recuerdan que las municipalidades pueden perseguir el cobro de impuestos vehiculares atrasados durante hasta 15 años, por lo que dejar pasar la fecha límite puede generar una deuda considerable debido a los intereses acumulados y a las acciones de cobro posteriores.