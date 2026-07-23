Juez federal bloquea temporalmente la cancelación de solicitudes de asilo y permisos de trabajo para miles de inmigrantes

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WASHINGTON DC.- Un juez federal de distrito en Massachusetts emitió una orden de emergencia que suspende temporalmente la entrada en vigor de varias medidas migratorias impulsadas por la Administración del presidente Donald Trump, las cuales buscaban restringir el acceso al asilo y cancelar permisos de trabajo de miles de inmigrantes en Estados Unidos. La decisión representa un importante revés judicial para el Gobierno mientras continúa el litigio sobre la legalidad de estas disposiciones.

El fallo fue emitido por el juez Nathaniel Gorton, quien determinó que existían fundamentos suficientes para impedir, de manera provisional, la aplicación de las nuevas reglas hasta que el tribunal analice el caso con mayor profundidad. La orden permanecerá vigente, al menos, hasta el próximo 5 de agosto, fecha en la que se celebrarán nuevas audiencias.

La demanda fue presentada por diversas organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que argumentaron que las nuevas políticas causarían daños irreparables a miles de personas que dependen de sus permisos de trabajo para sostener a sus familias mientras esperan la resolución de sus casos de asilo o mantienen protección bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Entre las medidas suspendidas se encuentra la eliminación de autorizaciones de empleo para numerosos beneficiarios del TPS y solicitantes de asilo, además de nuevas restricciones administrativas que dificultaban la presentación y procesamiento de solicitudes migratorias. Las organizaciones demandantes sostienen que estas disposiciones exceden la autoridad otorgada por el Congreso al Poder Ejecutivo.

El tribunal también tomó en consideración que miles de inmigrantes podrían perder de forma inmediata su capacidad legal para trabajar, lo que tendría consecuencias económicas severas tanto para ellos como para sus familias. Según los demandantes, la suspensión de los permisos de empleo habría dejado a muchas personas sin ingresos mientras sus procesos migratorios continúan pendientes.

Uno de los grupos más beneficiados por la decisión judicial es el de los inmigrantes haitianos protegidos por el TPS, quienes conservarán temporalmente sus permisos laborales mientras se resuelve el litigio. Asimismo, un grupo limitado de ciudadanos venezolanos también continuará protegido por la orden emitida por el tribunal federal.

Las organizaciones proinmigrantes calificaron el fallo como una victoria importante, aunque insistieron en que se trata únicamente de una protección temporal. Señalaron que el caso continuará desarrollándose en los tribunales y que aún falta una resolución definitiva sobre la constitucionalidad y legalidad de las políticas impugnadas.

Por su parte, la Administración Trump ha defendido las medidas argumentando que forman parte de una estrategia más amplia para reforzar el sistema migratorio, reducir el fraude en las solicitudes de beneficios y endurecer los controles sobre la inmigración irregular. El Gobierno sostiene que posee facultades para modificar los procedimientos administrativos relacionados con el asilo y los permisos de trabajo.

La controversia judicial ocurre en un momento de intensa actividad legal en materia migratoria. En los últimos meses, varios tribunales federales han emitido decisiones que han frenado temporalmente diferentes iniciativas de la Administración relacionadas con deportaciones, solicitudes de asilo, programas de protección temporal y otros beneficios migratorios.

Expertos en derecho migratorio consideran que este caso podría convertirse en un precedente relevante sobre los límites del Poder Ejecutivo para modificar programas de protección humanitaria sin autorización expresa del Congreso. También destacan que la decisión ofrece un respiro inmediato a miles de familias que enfrentaban la posibilidad de perder su autorización para trabajar.

Mientras la orden judicial permanezca vigente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) no podrá aplicar las disposiciones suspendidas incluidas en la demanda. Esto significa que los permisos de trabajo y los procesos afectados continuarán bajo las normas anteriores hasta que exista una nueva resolución judicial.

El caso continuará durante las próximas semanas y podría escalar a instancias judiciales superiores dependiendo del resultado de las audiencias programadas. Para miles de inmigrantes que actualmente esperan una respuesta a sus solicitudes de asilo o dependen del TPS para permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos, la decisión representa un alivio temporal mientras se define el futuro de estas políticas migratorias.