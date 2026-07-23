Bukele y Sheinbaum vuelven a encabezar el ranking de aprobación presidencial en América Latina

SAN SALVADOR.- Los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de México, Claudia Sheinbaum, volvieron a colocarse como los mandatarios con mayor nivel de aprobación ciudadana en América Latina, de acuerdo con la más reciente medición elaborada por la firma CB Global Data. El estudio, divulgado este mes, muestra que ambos líderes conservan los dos primeros lugares del ranking regional por segundo mes consecutivo, aunque registraron una ligera disminución en sus índices de popularidad respecto a la medición anterior.

Bukele encabeza la clasificación con una favorabilidad del 67,4 %, mientras que su imagen negativa se sitúa en el 28,3 %. A pesar de mantenerse como el mandatario mejor evaluado de la región, el presidente salvadoreño perdió 1,7 puntos porcentuales en comparación con junio, cuando alcanzó un respaldo del 69,1 %.

El mandatario salvadoreño continúa recibiendo un amplio apoyo ciudadano debido, principalmente, a su política de seguridad basada en el régimen de excepción implementado desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas. Sin embargo, esa estrategia también ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones internacionales que cuestionan posibles afectaciones a los derechos humanos.

En el segundo lugar aparece la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien obtuvo una aprobación del 65,1 % frente a un rechazo del 30,2 %. Su respaldo descendió apenas cuatro décimas respecto al mes anterior, aunque continúa consolidándose entre los líderes políticos con mejor valoración en la región.

El informe destaca que durante el período evaluado México fue uno de los países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto con Estados Unidos y Canadá, un acontecimiento que marcó buena parte de la agenda pública nacional durante las semanas analizadas.

El tercer puesto del ranking corresponde a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, quien alcanzó una aprobación del 55,5 % y una imagen negativa del 38,2 %. Aunque también registró una leve disminución frente a la medición previa, logró mantenerse dentro del grupo de mandatarios mejor valorados de América Latina.

En contraste, el estudio muestra un panorama mucho menos favorable para otros gobiernos de la región. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aparece en el último lugar de la clasificación con apenas un 22,7 % de aprobación y un rechazo ciudadano del 70,8 %, convirtiéndose además en la mandataria que sufrió la mayor caída mensual dentro del sondeo.

Según la encuesta, Rodríguez perdió 6,8 puntos porcentuales respecto a junio, un descenso que coincide con un período especialmente complejo para Venezuela, marcado por una grave emergencia humanitaria y las consecuencias de los terremotos ocurridos a finales de junio, que dejaron miles de víctimas y cuantiosos daños materiales.

El penúltimo lugar corresponde al presidente interino de Perú, José María Balcázar, quien obtuvo un 23 % de aprobación y un 68,5 % de rechazo. No obstante, fue el mandatario que registró el mayor crecimiento mensual en su nivel de respaldo, al aumentar 4,8 puntos porcentuales respecto al sondeo anterior.

Por su parte, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, figura entre los mandatarios con menor aprobación ciudadana. La encuesta le atribuye una imagen positiva del 30,8 %, mientras que su nivel de rechazo alcanza el 63,4 %, reflejando una disminución frente a la medición realizada en junio.

El estudio de CB Global Data evalúa periódicamente la percepción ciudadana sobre los principales líderes latinoamericanos mediante encuestas de opinión realizadas en distintos países de la región. Sus resultados permiten observar la evolución de la confianza pública hacia los gobiernos y los efectos que tienen la situación política, económica y social sobre la imagen presidencial.

Aunque Bukele y Sheinbaum experimentaron ligeras bajas en sus niveles de aprobación, ambos continúan liderando con amplia ventaja el ranking regional, lo que refleja que mantienen un respaldo significativamente superior al de la mayoría de los mandatarios latinoamericanos, en un contexto marcado por desafíos económicos, sociales y políticos en gran parte del continente.