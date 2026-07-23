Barcelona hace oficial el fichaje de Karim Adeyemi hasta 2031

BARCELONA.- El FC Barcelona anunció este jueves la incorporación del extremo alemán Karim Adeyemi, quien firmó un contrato que lo vinculará con el club azulgrana hasta el 30 de junio de 2031. El futbolista, procedente del Borussia Dortmund, se convierte en uno de los principales refuerzos ofensivos del equipo para la temporada 2026-2027.

Adeyemi, de 24 años, ya había llegado a la ciudad de Barcelona días atrás para completar los exámenes médicos y formalizar la documentación de su traspaso. Posteriormente fue presentado de manera oficial en la Oficina Comercial del Spotify Camp Nou, donde posó con la camiseta azulgrana e inició una nueva etapa en su carrera.

El atacante alemán destaca por su velocidad, capacidad para jugar por ambas bandas y también como delantero centro. Su fichaje cuenta con el respaldo del entrenador Hansi Flick, quien lo conoce desde su etapa al frente de la selección absoluta de Alemania y considera que sus características encajan perfectamente en el estilo de juego que pretende implantar en el conjunto catalán.

Tras cuatro temporadas defendiendo los colores del Borussia Dortmund, Adeyemi afronta un nuevo desafío en LaLiga española. Durante su paso por el club alemán dejó actuaciones destacadas tanto en la Bundesliga como en competiciones europeas, consolidándose como uno de los atacantes más veloces y desequilibrantes del fútbol europeo.

Con esta incorporación, el Barcelona continúa reforzando su plantilla de cara a una campaña en la que buscará volver a competir por todos los títulos nacionales e internacionales. Adeyemi se suma como una pieza importante para aumentar las variantes ofensivas y aportar profundidad al ataque, especialmente en las posiciones de extremo.

Durante su presentación, el internacional alemán expresó su entusiasmo por vestir la camiseta azulgrana y aseguró que llega con el compromiso de dar lo mejor de sí para ayudar al equipo. También destacó la influencia de Hansi Flick en su decisión de aceptar la oferta del Barcelona y calificó al club catalán como “el más grande del mundo”, mostrando su ilusión por comenzar esta nueva etapa profesional.