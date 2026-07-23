5 cambios que podrían ayudar a niños inmigrantes detenidos en CT

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STAMFORD.- La permanencia de niños inmigrantes no acompañados bajo custodia del gobierno de los Estados Unidos continúa generando preocupación entre defensores de los derechos de la infancia, abogados y organizaciones comunitarias.

De acuerdo con un análisis reciente, el tiempo que muchos menores pasan en refugios federales ha aumentado considerablemente debido a nuevos procedimientos de verificación y a demoras en el proceso de reunificación con sus familiares o patrocinadores.

Especialistas de Connecticut señalan que estas largas esperas pueden afectar el bienestar emocional, educativo y psicológico de los menores, quienes permanecen durante meses alejados de sus familias mientras las autoridades revisan la documentación y realizan investigaciones adicionales.

Aunque el gobierno sostiene que estas medidas buscan reforzar la seguridad y prevenir casos de trata de personas, diversas organizaciones consideran que los procesos actuales son excesivamente lentos.

Ante este panorama, expertos en inmigración y defensores de los derechos de los menores en Connecticut han planteado una serie de reformas que, a su juicio, permitirían reducir el tiempo de permanencia en los centros de acogida y mejorar las condiciones de atención.

Las propuestas también buscan fortalecer la supervisión de los programas que atienden a los menores y garantizar que reciban servicios adecuados mientras esperan ser reunificados con sus familias.

Los defensores sostienen que, si bien los estados no pueden modificar directamente las leyes federales de inmigración, sí tienen la capacidad de implementar políticas complementarias para proteger a los niños que permanecen bajo su jurisdicción.

Entre ellas destacan la ampliación de servicios legales, educativos y de apoyo social, además de una mayor coordinación con organizaciones comunitarias para facilitar la integración de los menores una vez que son liberados.

Asimismo, los especialistas afirman que agilizar los procesos beneficiaría tanto a los menores como a las propias agencias gubernamentales, al reducir la saturación de los centros de acogida y facilitar una reunificación más rápida con familiares aptos para recibirlos.

Algunos estados ya analizan modelos similares a programas implementados en otras regiones del país, donde se brinda acompañamiento legal, educativo y psicológico después de la liberación de los niños.

Mientras continúa el debate sobre la política migratoria, organizaciones civiles insisten en que cualquier reforma debe priorizar el interés superior del menor. Aseguran que acelerar los procedimientos, mejorar la supervisión de los refugios y ampliar los servicios de apoyo permitiría ofrecer una respuesta más humana y eficiente a una población especialmente vulnerable.

CINCO CAMBIOS PROPUESTOS

* Establecer plazos más rápidos para procesar los casos.

Reducir los tiempos de revisión para evitar que los menores permanezcan meses bajo custodia.

* Garantizar representación legal para todos los niños.

Asegurar que cuenten con abogados que los orienten durante sus procesos migratorios.

* Exigir que todos los programas de atención cuenten con licencia estatal.

Incrementar la supervisión y los estándares de calidad en los refugios y centros de atención.

* Garantizar acceso a educación acreditada.

Permitir que los menores reciban enseñanza equivalente a la de las escuelas públicas mientras permanecen bajo custodia.

* Implementar seguimiento después de la reunificación.

Brindar apoyo legal, educativo y social tras la liberación para facilitar la integración y verificar el bienestar de los menores.