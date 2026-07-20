España conquista el Mundial 2026 tras vencer a Argentina en una final histórica

NUEVA YORK.- España se proclamó campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al derrotar 1-0 a Argentina en la gran final disputada en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. El único gol del encuentro llegó en el tiempo extra gracias a Ferran Torres, quien definió con precisión en el minuto 106 para darle a “La Roja” su segundo título mundial, catorce años después de conquistar Sudáfrica 2010.

El encuentro enfrentó a dos de las mejores selecciones del torneo. Argentina buscaba convertirse en la primera selección en ganar dos Copas del Mundo consecutivas desde Brasil en 1962, mientras que España pretendía confirmar el gran momento de una generación encabezada por Lamine Yamal, Rodri y Dani Olmo. Durante los 90 minutos reglamentarios ambos equipos protagonizaron un intenso duelo táctico, con pocas oportunidades claras y un elevado nivel defensivo.

La selección española, dirigida por Luis de la Fuente, inició con Unai Simón en la portería; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en defensa; Rodri, Fabián Ruiz y Dani Olmo en el mediocampo; mientras que Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal conformaron el ataque. El conjunto ibérico dominó la posesión durante buena parte del compromiso y generó las ocasiones más peligrosas.

Por su parte, Lionel Scaloni apostó por Emiliano Martínez en el arco; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en la línea defensiva; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás González en el medio campo; dejando en la delantera a Lionel Messi y Julián Álvarez. Argentina resistió la presión española durante casi todo el partido, aunque sufrió un duro golpe con la salida por lesión de Lisandro Martínez antes del descanso.

El gol del campeonato llegó en el segundo tiempo extra. Ferran Torres aprovechó una jugada colectiva para vencer al arquero Emiliano Martínez y desatar la celebración española. Argentina intentó reaccionar en los minutos finales, pero la sólida defensa encabezada por Cubarsí y Laporte impidió cualquier posibilidad de empate. Tras el pitazo final, los jugadores españoles celebraron un nuevo título mundial, mientras Lionel Messi abandonó el terreno de juego visiblemente emocionado, en lo que podría haber sido su última participación en una Copa del Mundo.

La final también fue histórica por disputarse en el MetLife Stadium, sede elegida para el partido más importante del primer Mundial con 48 selecciones. El espectáculo reunió a más de 80,000 aficionados y millones de espectadores alrededor del mundo. Además, la ceremonia de clausura contó con un show sin precedentes y la premiación estuvo encabezada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acompañado por diversas personalidades internacionales.

España cerró un torneo brillante en el que eliminó a Francia en semifinales y confirmó el talento de una nueva generación liderada por Lamine Yamal y Rodri. Argentina, por su parte, concluyó una destacada defensa del título tras superar a Inglaterra en semifinales, aunque no pudo convertirse en bicampeona del mundo.

Entre las figuras del encuentro destacaron Rodri por su dominio en el mediocampo, Pau Cubarsí por su solidez defensiva y Ferran Torres por marcar el gol decisivo. En Argentina sobresalieron Emiliano Martínez, con varias atajadas importantes, y Lionel Messi, quien disputó una nueva final mundialista a los 39 años, consolidando aún más su extraordinario legado en la historia del fútbol.

El Mundial de 2026 será recordado como el primero con 48 selecciones participantes y por haber reunido a Estados Unidos, México y Canadá como países anfitriones. La competencia estableció nuevos récords de asistencia y audiencia global, consolidándose como una de las ediciones más exitosas en la historia del torneo.

Con este triunfo, España vuelve a situarse en la cima del fútbol mundial y abre una nueva etapa llena de expectativas de cara a los próximos torneos internacionales. Para Argentina queda el orgullo de haber llegado nuevamente a la final y el reconocimiento a una generación encabezada por Lionel Messi que marcó una época inolvidable para el fútbol argentino.