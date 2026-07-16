Ya está disponible el análisis gratuito de agua para detectar PFAS en pozos privados de Westchester

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WHITE PLAINS.- Las familias de Westchester que obtienen el agua potable de pozos privados ahora tienen la oportunidad de analizarla de manera gratuita para detectar la presencia de PFAS, un grupo de sustancias químicas conocidas como “químicos eternos” debido a que permanecen en el medio ambiente y en el cuerpo humano durante largos períodos.

La iniciativa forma parte de un programa piloto del estado de Nueva York enfocado en proteger la salud pública y mejorar la calidad del agua.

El programa está dirigido a propietarios de viviendas, inquilinos y dueños de negocios que dependen de pozos privados para su suministro de agua. Además de ofrecer pruebas sin costo, la iniciativa contempla asistencia financiera para quienes descubran niveles elevados de contaminación, facilitando la instalación de sistemas de tratamiento o la conexión a una red pública de agua potable.

Las autoridades informaron que los participantes que registren concentraciones de PFAS por encima de los límites establecidos por el estado podrán solicitar reembolsos de hasta 5,000 dólares para instalar equipos de filtración.

En los casos donde sea necesario conectarse a un sistema público de agua, el apoyo económico puede alcanzar los 10,000 dólares.

El ejecutivo del condado de Westchester, Ken Jenkins, destacó que el objetivo del programa es brindar a las familias las herramientas necesarias para conocer la calidad del agua que consumen y reducir los posibles riesgos para la salud. Asimismo, exhortó a todos los residentes elegibles a aprovechar este beneficio mientras permanezcan disponibles los fondos del programa piloto.

Los PFAS son compuestos sintéticos utilizados durante décadas en diversos productos industriales y de consumo, como utensilios antiadherentes, espumas contra incendios y textiles resistentes al agua. Diversas investigaciones han relacionado la exposición prolongada a estas sustancias con problemas de salud, incluyendo alteraciones del sistema inmunológico, ciertos tipos de cáncer y otros padecimientos, por lo que las autoridades recomiendan realizar pruebas periódicas en los pozos privados.

El programa está disponible en seis condados del estado de Nueva York, entre ellos Westchester, y busca ampliar el acceso a agua potable segura para miles de familias que dependen de fuentes privadas.

Las autoridades invitan a los interesados a presentar su solicitud lo antes posible, ya que las ayudas económicas estarán sujetas a la disponibilidad de recursos del programa.