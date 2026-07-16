Muere un venezolano bajo custodia del ICE en EEUU y suman 22 migrantes fallecidos en 2026

WASHINGTON DC.- Un ciudadano venezolano identificado como Jesús Manuel Arenas Silva, de 45 años, falleció mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, en un caso que ha vuelto a poner bajo escrutinio las condiciones dentro del sistema de detención migratoria del país. El incidente ocurrió el pasado 13 de julio durante el traslado del migrante entre dos centros de detención en el estado de Georgia.

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades estadounidenses, Arenas Silva fue encontrado inconsciente dentro del autobús que realizaba el traslado. Personal de emergencia respondió de inmediato y el venezolano fue llevado a un hospital cercano, donde posteriormente fue declarado muerto. Las autoridades indicaron de manera preliminar que el fallecimiento habría estado relacionado con un paro cardíaco, aunque señalaron que la causa oficial será determinada mediante una autopsia.

El ICE informó que el venezolano había ingresado de manera irregular a Estados Unidos en 2021 y que permanecía sujeto a una orden final de deportación emitida en abril de 2026. Días antes de su fallecimiento había sido detenido en Dallas, Georgia, como parte de las operaciones migratorias que la agencia desarrolla en distintos estados del país.

La muerte ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que desde hace meses denuncian un aumento en el número de fallecimientos registrados bajo custodia del ICE. Diversos grupos sostienen que el incremento de detenciones y el endurecimiento de las políticas migratorias han ejercido una fuerte presión sobre el sistema de centros de detención.

Según cifras oficiales citadas en diversos reportes, el fallecimiento de Arenas Silva eleva a 22 el número de personas que han muerto bajo custodia del ICE durante 2026. Organizaciones como Human Rights Watch han advertido que la tasa de mortalidad en los centros de detención ha aumentado significativamente en comparación con años anteriores.

El caso también ocurre en un contexto de creciente polémica por otras actuaciones recientes de agentes del ICE. En las últimas semanas se han registrado varios incidentes mortales relacionados con operativos migratorios en estados como Texas, Maine y Florida, lo que ha provocado investigaciones y fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones civiles y algunos legisladores.

Tras conocerse la muerte del venezolano, activistas solicitaron una investigación independiente para esclarecer si durante el traslado se siguieron todos los protocolos médicos y de seguridad establecidos para personas bajo custodia federal. También pidieron mayor transparencia sobre las condiciones en las que se realizan los traslados de inmigrantes entre centros de detención.

Hasta el momento, las autoridades federales no han informado sobre indicios de violencia o intervención de terceros en este caso y mantienen que la investigación continuará una vez se conozcan los resultados de la autopsia. ICE aseguró que notificó a los familiares del fallecido y que el procedimiento será revisado conforme a sus protocolos internos.

La muerte de Arenas Silva ha reavivado el debate sobre las condiciones de atención médica, supervisión y bienestar de las personas detenidas por motivos migratorios en Estados Unidos. Defensores de los derechos humanos insisten en que es necesario reforzar los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas dentro de los centros administrados por el ICE.

Mientras avanza la investigación oficial, el caso se suma a una serie de episodios que han intensificado el debate nacional sobre las políticas migratorias y el trato que reciben los inmigrantes bajo custodia federal. Los resultados de la autopsia serán determinantes para establecer las circunstancias exactas del fallecimiento y podrían influir en futuras revisiones de los procedimientos aplicados por el ICE durante los traslados y la detención de migrantes.