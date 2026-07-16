La verdadera razón por la que los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt quieren dejar el apellido Pitt

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Zahara y Maddox Jolie-Pitt iniciaron el proceso para eliminar el “Pitt”. El aviso apareció publicado a página completa en el Los Angeles Daily Journal.

Según los reportes, Brad Pitt quedó “devastado” al enterarse de que otros dos de sus hijos habían iniciado el proceso legal para dejar de usar su apellido. Aunque la publicación pudo interpretarse como una muestra pública de rechazo, forma parte del procedimiento, que exige difundir un aviso legal para permitir que cualquier persona interesada presente objeciones.

Uno de los avisos señala: “La peticionaria Zahara Marley Jolie-Pitt presentó una solicitud ante este tribunal para que se emita un decreto que cambie su nombre de Zahara Marley Jolie-Pitt a Zahara Marley Jolie”. El otro indica: “El peticionario Maddox Chivan Jolie-Pitt presentó una solicitud ante este tribunal para que se emita un decreto que cambie su nombre de Maddox Chivan Jolie-Pitt a Maddox Chivan Jolie”.

Si el tribunal aprueba las solicitudes, los cambios serán oficiales. La audiencia de Maddox está prevista para el 14 de septiembre y la de Zahara para el 28 de septiembre.

Se trata de otro golpe para Brad Pitt, de 62 años, aunque no sea una sorpresa. Desde hace años, su relación con sus seis hijos ha sido distante y, en algunos casos, prácticamente inexistente.

Tras su mediática separación de Angelina Jolie, de 51 años, y un divorcio que se prolongó durante ocho años hasta concluir en diciembre de 2024, los hijos de la expareja se han mantenido del lado de su madre. En documentos judiciales, Jolie acusó a Pitt de abuso físico y emocional, acusaciones que él niega. El actor también fue investigado por varias autoridades y posteriormente exonerado. Por su parte, Pitt ha acusado a Jolie de alejar a sus hijos de él, algo que la actriz también rechaza.

Con el reciente cumpleaños número 18 de los gemelos Vivienne y Knox, los menores de la familia, la situación marca un nuevo punto de inflexión. Según una fuente de Hollywood, ahora que todos los hijos son mayores de edad, ya no existe ningún acuerdo de custodia que regule la relación entre los padres.