IRS anuncia importante cambio que beneficiará a miles de contribuyentes

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STAMFORD.- El Internal Revenue Service (IRS) anunció un importante cambio en su política de alivio de multas que beneficiará a miles de contribuyentes con un historial de cumplimiento fiscal.

La nueva medida busca simplificar el proceso para quienes presentan y pagan sus impuestos a tiempo, eliminando la necesidad de realizar solicitudes formales para obtener ciertos beneficios.

La agencia informó que implementará un programa denominado Automatic Exemption from Penalty o Exención Automática de Multas (AEP), el cual sustituirá al conocido programa First Time Abate, utilizado durante años para conceder la eliminación de determinadas sanciones a contribuyentes elegibles.

Con el nuevo sistema, el alivio se otorgará de manera automática cuando se cumplan los requisitos establecidos.

Hasta ahora, quienes calificaban para la exención debían conocer la existencia del programa y solicitarla directamente al IRS, un proceso que muchas personas desconocían o no completaban correctamente.

Con la nueva política, la agencia pretende reducir la carga administrativa y facilitar que los contribuyentes reciban el beneficio sin trámites adicionales.

El IRS señaló que la Exención Automática de Multas comenzará a aplicarse durante este verano y abarcará las declaraciones originales correspondientes al año fiscal 2025, así como las declaraciones trimestrales de 2026 y los períodos fiscales posteriores.

La medida favorecerá principalmente a quienes mantienen un historial limpio de presentación y pago oportuno de impuestos.

Las autoridades fiscales consideran que este cambio mejorará la eficiencia del sistema tributario, al tiempo que recompensará a los contribuyentes responsables.

Además, permitirá que el personal del IRS dedique más tiempo a otros casos complejos, reduciendo el volumen de solicitudes individuales relacionadas con la eliminación de sanciones.

El IRS recomienda a los contribuyentes continuar presentando sus declaraciones y efectuando sus pagos dentro de los plazos establecidos para conservar su elegibilidad bajo este nuevo programa.

Quienes tengan dudas sobre su situación fiscal pueden consultar directamente con la agencia o con un profesional de impuestos para conocer cómo podría beneficiarlos esta nueva disposición.