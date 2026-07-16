EVENTOS COMUNITARIOS

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Yoga en la granja

Las familias del condado de Westchester tendrán la oportunidad de disfrutar de una experiencia de bienestar al aire libre el sábado 18 y domingo 19 de julio con las sesiones de “Yoga on the Farm”, una actividad diseñada para promover la relajación, la actividad física y el contacto con la naturaleza.

Las clases están abiertas a participantes de todos los niveles, desde principiantes hasta personas con experiencia en yoga, y se realizan en un entorno campestre que busca ofrecer un espacio de tranquilidad lejos del ritmo cotidiano.

Serán en la Harvest Moon Farm & Orchard, en 130 Hardscrabble Road, North Salem, a partir de las 9:00 de la mañana.

Los asistentes únicamente deben llevar su propio tapete de yoga y agua para mantenerse hidratados durante la sesión.

Las personas interesadas pueden consultar los horarios, disponibilidad e inscribirse previamente a través del calendario de eventos de Westchester Blogger en https://westchesterblogger.com/events/, donde también encontrarán la ubicación exacta de la granja anfitriona y otros detalles logísticos.

Baile de salón

La Biblioteca Ferguson, en Stamford, anima a la comunidad a participar en un taller gratuito de baile de salón con temática Country Style, una actividad diseñada para que los asistentes aprendan los pasos básicos de este popular estilo de baile en un ambiente divertido y amigable.

El programa, a celebrarse el sábado 18 de julio, de 12:00 del mediodía a 1:00 de la tarde, está dirigido a principiantes y a personas con poca experiencia, por lo que no es necesario acudir con pareja ni contar con conocimientos previos para disfrutar de la clase.

El taller forma parte de la programación comunitaria de la biblioteca, que busca promover actividades recreativas y de bienestar para los adultos. Los organizadores recomiendan registrarse con anticipación debido al cupo limitado. Además de fomentar la actividad física, el evento ofrece una oportunidad para socializar, conocer nuevas personas y desarrollar habilidades de baile en un entorno acogedor.

La biblioteca se encuentra en 1 Public Library Plaza, Stamford.

Para registrarse pueden ingresar a la web https://www.fergusonlibrary.org/event/copy-latin-ballroom-dance-workshop-country-style-90721.

Para mayor información, pueden enviar un correo electrónico a kdanvers@fergusonlibrary.org. Además, pueden llamar al 203-351-8221.

Taller de debate

La Biblioteca Ferguson anima a los jóvenes de los grados 5º al 12º a participar en el Debate Workshop, un taller gratuito diseñado para fortalecer las habilidades de comunicación, argumentación y pensamiento crítico.

La actividad se llevará a cabo el sábado 18 de julio de 12:30 del mediodía a 2:00 de la tarde, en el Centro de Tecnología del tercer piso de la biblioteca principal, en 1 Public Library Plaza, Stamford, y está orientada a quienes desean aprender a expresarse con mayor confianza, defender sus ideas y desarrollar técnicas de persuasión en un ambiente educativo y dinámico.

El cupo es limitado y se requiere inscripción previa.

Los interesados pueden registrarse y obtener más información en https://www.fergusonlibrary.org/event/debate-workshop-91742 o consultar la página de eventos de la biblioteca en https://www.fergusonlibrary.org/events.

Para consultas generales, pueden llamar al 203-964-1000 y el correo electrónico refdesk@fergusonlibrary.org.

Festival de sirenas

El Sleepy Hollow Mermaid Festival regresará el sábado 18 de julio al Kingsland Point Park, en 299 Palmer Avenue, Sleepy Hollow, Westchester, con una jornada familiar dedicada a celebrar el río Hudson y la cultura de la comunidad.

El festival se desarrollará de 1:00 a 5:00 de la tarde e incluirá un desfile de sirenas por tierra y agua, concurso de disfraces, espectáculos musicales, teatro de marionetas, actividades artísticas, educación ambiental, pintura facial y una amplia variedad de vendedores de comida y artesanías.

Los organizadores informaron que el evento busca promover el acceso al río Hudson y fomentar la participación comunitaria.

Quienes deseen asistir o registrarse para el desfile pueden obtener más información en la página oficial del festival, en https://www.hudsonrivermermaids.com, así como consultar el calendario de actividades en https://visitsleepyhollow.com/event/sleepy-hollow-mermaid-festival-3/.

Consulado sobre ruedas de México

El Consulado General de México realizará un Consulado Móvil en Wallingford, Connecticut, el sábado 25 de julio, con el propósito de acercar sus servicios a los mexicanos que residen en la región.

La jornada se llevará a cabo de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en las instalaciones de la Spanish Community of Wallingford (SCOW), en 284 Washington Street, Wallingford, donde los asistentes podrán realizar diversos trámites consulares.

Durante el evento se ofrecerán servicios como la expedición de pasaportes, matrículas consulares, la tramitación de la credencial para votar (INE), actas de nacimiento y doble nacionalidad.

Las citas deben agendarse previamente a través de WhatsApp o llamando al 424-309-0009, así como en el sitio web https://citas.sre.gob.mx.