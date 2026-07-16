CT confirma 30 casos de ciclosporiasis en medio del aumento de infecciones en EEUU

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HARTFORD.- Las autoridades sanitarias de Connecticut confirmaron 30 casos de ciclosporiasis, una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, en medio de un incremento de contagios registrado en distintas partes de los Estados Unidos.

El Departamento de Salud Pública del Estado informó que los casos forman parte de una tendencia nacional que mantiene bajo vigilancia a las autoridades de salud.

La ciclosporiasis se contrae principalmente al consumir alimentos o agua contaminados con el parásito. Los brotes suelen estar relacionados con frutas y verduras frescas, especialmente productos importados, aunque las investigaciones continúan para determinar el origen específico de los casos reportados este año.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado un alimento o proveedor responsable del aumento de infecciones.

Los síntomas pueden aparecer entre dos días y dos semanas después de la exposición e incluyen diarrea acuosa, dolor abdominal, pérdida del apetito, náuseas, fatiga, gases, fiebre leve y pérdida de peso.

En algunas personas, la enfermedad puede prolongarse durante varias semanas si no recibe tratamiento oportuno, especialmente en quienes tienen un sistema inmunológico debilitado.

A nivel nacional, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han confirmado cientos de casos en decenas de estados durante las últimas semanas, lo que ha llevado a intensificar las investigaciones sobre posibles fuentes de contaminación en la cadena de suministro de alimentos.

Las autoridades sanitarias trabajan junto con organismos federales para rastrear el origen de los contagios.

Los especialistas recomiendan lavar cuidadosamente las frutas y verduras antes de consumirlas, mantener una adecuada higiene al manipular alimentos y acudir al médico si se presentan síntomas persistentes de diarrea, especialmente después de haber ingerido productos frescos. El tratamiento suele incluir antibióticos cuando la infección es confirmada por un profesional de la salud.

El Departamento de Salud Pública de Connecticut continuará monitoreando la situación y exhortó a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales. Aunque la mayoría de los pacientes se recupera por completo con el tratamiento adecuado, las autoridades insisten en que la prevención y la detección temprana son fundamentales para evitar complicaciones y limitar la propagación de nuevos casos.