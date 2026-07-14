Encuentran muerto a Mykee Moves, el bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro

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La Policía del Condado de Miami-Dade confirmó la muerte del artista a través de un comunicado.

Las autoridades hallaron muerto a Michael-Anthony Leones Espino, conocido como Mykee Moves, quien fuera el bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro.

El joven bailarín se encontraba en paradero desconocido desde el pasado 12 de julio a las doce y media de la mañana, tal y como informaron diferentes cadenas en Estados Unidos.

Tanto Rosalía como Rauw Alejandro, con quienes trabajó Mykee, se habían comprometido en la búsqueda del joven pidiendo ayuda a través de las redes sociales para encontrarle.

Pero, como ha confirmado la propia Policía de Miami a través de un comunicado compartido, el joven “murió por aparente suicidio”.

Un Mykee Moves que se había convertido en una figura realmente importante en los shows tanto de la artista española como el puertorriqueño, contando incluso con más de 80.000 seguidores entre Instagram y TikTok, donde compartía sus rutinas de baile y cómo era la parte previa a los conciertos.

De hecho, cabe destacar que el joven había participado en giras tan importantes y reseñables como Motomami Tour, de Rosalía, y Cosa Nuestra, de Rauw Alejandro.