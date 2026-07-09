Yonkers recibirá $10 millones para impulsar revitalización de su centro urbano

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YONKERS.- La ciudad de Yonkers fue seleccionada para recibir una inversión de 10 millones de dólares como parte de la novena ronda de la Iniciativa de Revitalización del Centro Urbano (Downtown Revitalization Initiative o DRI) del estado de Nueva York.

El anuncio fue realizado por la gobernadora Kathy Hochul, quien destacó que los fondos estarán destinados a fortalecer el desarrollo económico, ampliar las oportunidades de vivienda y transformar el centro de la ciudad en un espacio más dinámico y atractivo.

El programa forma parte de una estrategia estatal que destina 200 millones de dólares para apoyar proyectos de revitalización en las diez regiones de desarrollo económico de Nueva York.

En la región de Mid-Hudson, además de Yonkers, las localidades de Ellenville y Livingston Manor recibirán 4.5 millones de dólares cada una a través del programa NY Forward, enfocado en comunidades de menor tamaño.

Las autoridades estatales señalaron que la inversión permitirá impulsar nuevos proyectos de vivienda, fortalecer el comercio local y continuar la recuperación de la ribera del río Hudson, considerada uno de los principales activos de Yonkers.

La meta es consolidar un centro urbano más accesible, con mayor actividad económica y mejores espacios para residentes y visitantes.

La líder de la mayoría del Senado estatal, Andrea Stewart-Cousins, afirmó que la asignación de estos recursos refleja el compromiso del estado con el crecimiento de las ciudades y el desarrollo de oportunidades para sus comunidades. Según indicó, estas inversiones buscan convertir los centros urbanos en motores de empleo, vivienda y actividad económica.

Por su parte, el alcalde Mike Spano celebró la decisión y aseguró que los fondos ayudarán a aprovechar plenamente el potencial de la ribera de Yonkers.

El funcionario sostuvo que la inversión no solo beneficiará a la ciudad, sino que también impulsará el desarrollo económico de toda la región del Valle del Hudson.

La selección de Yonkers fue el resultado de un proceso competitivo encabezado por el Consejo Regional de Desarrollo Económico de Mid-Hudson, que evaluó las propuestas presentadas por distintas comunidades.

La Iniciativa de Revitalización del Centro Urbano, creada en 2016, promueve una combinación de planificación estratégica e inversión inmediata para revitalizar los centros urbanos y convertirlos en catalizadores del crecimiento económico a largo plazo.