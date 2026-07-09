Retiran del mercado shampoo por posible contaminación bacteriana

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BRIDGEPORT.- La empresa Kao USA anunció el retiro voluntario de algunos lotes del Oribe Serene Scalp Densifying Shampoo en presentaciones de 8.5 y 33.8 onzas, luego de detectarse una posible contaminación con la bacteria Pluralibacter gergoviae.

El retiro afecta productos distribuidos en los Estados Unidos y Canadá y fue publicado por la U.S. Food and Drug Administration (FDA).

De acuerdo con la FDA, esta bacteria representa un riesgo bajo para las personas sanas, pero podría causar infecciones en quienes tienen el sistema inmunológico debilitado o padecen ciertas condiciones médicas. Como medida de precaución, la empresa recomienda que todos los consumidores dejen de utilizar inmediatamente los productos pertenecientes a los lotes afectados, independientemente de su estado de salud.

El retiro incluye el Oribe Serene Scalp Densifying Shampoo de 8.5 onzas con el código de lote YR010556 (UPC 840035231242), así como la presentación de 33.8 onzas con los códigos YR010566 y YR010576 (UPC 840035231273).

Estos productos fueron fabricados entre el 21 y el 26 de febrero de 2026, y el código del lote puede encontrarse impreso en color negro en la parte inferior del envase.

Kao USA informó que trabaja en coordinación con la FDA para retirar los productos afectados de almacenes, salones de belleza y establecimientos comerciales.

Asimismo, pidió a distribuidores y minoristas suspender de inmediato la venta de estos lotes y devolverlos para su eliminación segura.

Hasta el momento, la compañía indicó que no ha recibido reportes de enfermedades o lesiones relacionadas con este retiro.

Los consumidores que posean alguno de los productos retirados pueden solicitar un reemplazo o recibir más información comunicándose con la Kao Professional Hair Technical Hotline al 800-333-2442 o escribiendo al correo electrónico oribecomplaints@kao.com.

En caso de presentar alguna reacción adversa tras el uso del shampoo, las autoridades recomiendan consultar a un profesional de la salud y reportar el incidente al programa MedWatch de la FDA.

La empresa reiteró que la seguridad de los consumidores es su máxima prioridad y aseguró que está revisando sus procesos de fabricación para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.

Los consumidores que tengan dudas pueden obtener información adicional a través de la FDA o contactar a la oficina de prensa de Kao USA enviando un e-mail a molly.killen@kao.com o realizar consultas técnicas al correo electrónico a keisha.ringo@kao.com.