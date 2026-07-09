Norwalk demandará por primera vez a tienda por vender marihuana sin licencia

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NORWALK.- La ciudad de Norwalk está preparada para presentar lo que sería su primera demanda civil contra un establecimiento acusado de vender marihuana sin licencia, en un esfuerzo por reforzar el cumplimiento de las leyes estatales que regulan la comercialización de cannabis.

La acción legal forma parte de una estrategia más amplia para combatir las ventas ilegales en tiendas de vapeo y establecimientos de conveniencia.

El abogado de la ciudad, Brian Candela, informó que la demanda será presentada contra un negocio que presuntamente continuó ofreciendo productos de cannabis sin contar con la autorización requerida por el estado de Connecticut.

Según explicó, el objetivo es utilizar las herramientas civiles disponibles para frenar este tipo de operaciones cuando persisten las violaciones a la ley.

La iniciativa surge después de varias investigaciones realizadas por la Policía de Norwalk, que en los últimos meses ejecutó órdenes de registro en diferentes comercios y confiscó grandes cantidades de productos de cannabis presuntamente vendidos de manera ilegal.

Además de los decomisos, varias personas fueron arrestadas como parte de estos operativos.

Las autoridades municipales consideran que una demanda civil podría convertirse en una herramienta más efectiva para obligar a los comercios infractores a cesar sus actividades, complementando las acciones penales ya emprendidas por las fuerzas del orden.

De prosperar, el caso podría sentar un precedente para futuras acciones similares en Norwalk y otras ciudades del estado.

Funcionarios locales han manifestado su preocupación por la proliferación de establecimientos que comercializan productos de cannabis sin licencia, argumentando que estas ventas representan una competencia desleal para los dispensarios autorizados y pueden poner en riesgo a los consumidores al ofrecer productos que no han sido regulados ni sometidos a controles de calidad.

La demanda aún no ha sido presentada oficialmente, pero se espera que ocurra en los próximos días.

Mientras tanto, la Ciudad aseguró que continuará colaborando con la Policía de Norwalk y con las agencias estatales para identificar y sancionar a los negocios que incumplan las leyes sobre la venta de cannabis en Connecticut.