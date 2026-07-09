Crece la incertidumbre migratoria en Westchester mientras continúan los cambios en las políticas federales

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NUEVA YORK.- La comunidad inmigrante del condado de Westchester continúa enfrentando un clima de incertidumbre debido al endurecimiento de las políticas migratorias federales y al aumento de la actividad de las autoridades de inmigración en distintas partes del estado de Nueva York. Organizaciones comunitarias, abogados y líderes locales aseguran que en las últimas semanas ha aumentado la demanda de asesoría legal y de talleres para que las familias conozcan sus derechos ante posibles encuentros con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Aunque hasta la fecha no se han reportado operativos masivos de ICE en Westchester comparables a los ocurridos en otras zonas del país, la preocupación ha crecido entre residentes de ciudades como Yonkers, New Rochelle, Port Chester y White Plains. El debate también se ha intensificado después de declaraciones de funcionarios federales sobre una posible expansión de las operaciones migratorias en el estado de Nueva York, lo que ha generado diversas reacciones entre autoridades estatales y locales.

Mientras tanto, el gobierno del estado de Nueva York ha reforzado recientemente medidas destinadas a limitar la cooperación de las agencias estatales y locales con la aplicación de las leyes federales de inmigración en asuntos civiles. Las nuevas disposiciones buscan que la policía local concentre sus recursos en la seguridad pública y establecen mayores restricciones para compartir información con las autoridades migratorias en determinadas circunstancias, una decisión que ha sido respaldada por organizaciones defensoras de los inmigrantes y criticada por algunos funcionarios y sectores políticos.

En Westchester, continúa vigente la Ley de Protección al Inmigrante del Condado (Immigrant Protection Act), que establece límites a la colaboración con solicitudes administrativas de detención migratoria cuando no existe una orden judicial. Defensores de esta política sostienen que fortalece la confianza entre las comunidades inmigrantes y las autoridades locales, mientras que sus críticos consideran que dificulta la cooperación con el gobierno federal.

Diversas organizaciones sin fines de lucro han intensificado sus campañas informativas, distribuyendo materiales sobre los derechos constitucionales de los inmigrantes y ofreciendo asistencia para elaborar planes familiares en caso de una detención. Las autoridades del condado también mantienen información pública sobre los derechos de las personas durante encuentros con agentes migratorios, recordando que todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio, cuentan con determinadas protecciones constitucionales.

A medida que avanzan las políticas migratorias de la administración federal y continúa el debate entre Washington, Albany y los gobiernos locales, miles de familias inmigrantes en Westchester permanecen atentas a cualquier cambio que pueda afectar su situación. Organizaciones comunitarias recomiendan mantenerse informados únicamente a través de fuentes oficiales, evitar caer en rumores difundidos en redes sociales y buscar asesoría legal calificada antes de tomar decisiones relacionadas con su estatus migratorio.