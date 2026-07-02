La jirafa más buscada de Texas regresa a casa tras dos semanas de aventura

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TEXAS.- Lo que comenzó como una insólita fuga terminó con un final feliz en Texas. Gracie, una jirafa de entre tres y cuatro años de edad, fue localizada sana y salva después de permanecer casi dos semanas desaparecida tras escapar de un rancho privado en la región montañosa conocida como Texas Hill Country. La historia se convirtió en una de las noticias curiosas más comentadas del país.

El animal logró salir del Cedar Hollow Ranch luego de internarse en una zona rocosa donde, por accidente, terminó al otro lado de una cerca. Desde entonces, su propietario, Vick Jones, organizó una intensa búsqueda con helicópteros, drones y el apoyo de las autoridades locales, además de ofrecer una recompensa de 5,000 dólares por información que permitiera localizarla.

Durante los días de búsqueda, Gracie fue vista en varias ocasiones, aunque siempre lograba desaparecer antes de que los equipos de rescate llegaran al lugar. Su gran tamaño no facilitó la misión, ya que la jirafa encontró refugio en una extensa zona boscosa y de difícil acceso, donde pudo alimentarse de hojas y vegetación sin mayores problemas.

Finalmente, la jirafa fue ubicada a unos seis kilómetros del rancho. Veterinarios especializados participaron en un delicado operativo que incluyó sedación asistida desde un helicóptero para trasladarla de forma segura hasta un remolque diseñado especialmente para este tipo de animales. Todo el procedimiento tomó alrededor de siete horas.

Los responsables del rancho informaron que Gracie regresó en buenas condiciones de salud e incluso lucía bien alimentada tras su inesperada aventura. Como medida preventiva, anunciaron la construcción de un cercado más alto y seguro para evitar que vuelva a escaparse. Mientras tanto, la jirafa permanecerá bajo observación antes de reincorporarse por completo al resto del grupo.

La historia despertó una enorme atención en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron memes, fotografías editadas y supuestos avistamientos de Gracie en distintos lugares de Texas. Aunque muchas de esas imágenes eran falsas, contribuyeron a convertir la desaparición y el rescate de la jirafa en una de las anécdotas más comentadas y curiosas de la semana en Estados Unidos.