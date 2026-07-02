Investigan casos de fraude electoral por parte de inmigrantes no ciudadanos

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NUEVA YORK.- Las personas que realizan trámites en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York podrían estar cancelando su registro electoral sin darse cuenta debido a la forma en que funciona el sistema de actualización de datos, según un reportaje publicado por Documented.

La situación ha generado preocupación entre organizaciones defensoras del derecho al voto, que advierten que algunos ciudadanos descubren que ya no están registrados únicamente cuando intentan participar en una elección.

De acuerdo con la información, el problema puede surgir durante ciertos trámites relacionados con licencias de conducir o tarjetas de identificación, cuando los usuarios responden preguntas sobre su información electoral o realizan cambios de dirección.

Aunque el sistema de registro automático busca facilitar la inscripción de votantes elegibles, errores, confusiones o selecciones incorrectas pueden derivar en la cancelación del registro en lugar de su actualización.

Diversas organizaciones de derechos civiles y de participación ciudadana han manifestado que este tipo de situaciones puede afectar especialmente a comunidades inmigrantes naturalizadas, personas con dominio limitado del inglés y ciudadanos que no están familiarizados con los formularios electrónicos del DMV. Por ello, solicitan mayor claridad en las instrucciones y mecanismos para evitar cancelaciones accidentales.

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York recuerda que su función es transmitir la información proporcionada por los usuarios a las juntas electorales correspondientes, las cuales son las encargadas de aprobar, actualizar o cancelar los registros de votantes conforme a la legislación estatal.

Asimismo, recomienda revisar cuidadosamente cada respuesta antes de finalizar un trámite en línea o presencial.

Las autoridades electorales también aconsejan a los ciudadanos verificar periódicamente el estado de su inscripción, especialmente después de cambiar de domicilio, renovar una licencia o realizar cualquier gestión en el DMV.

Comprobar el registro con anticipación puede evitar inconvenientes el día de las elecciones y permitir corregir cualquier error a tiempo.

Expertos en participación cívica señalan que el registro automático de votantes ha facilitado la inscripción de millones de personas en distintos estados del país, pero subrayan que el sistema debe ir acompañado de procesos claros y transparentes para garantizar que ningún ciudadano elegible pierda su derecho al voto por un error administrativo o una confusión durante un trámite gubernamental.