Gobernador propone clases gratuitas de nivel universitario para estudiantes de secundaria

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HARTFORD.- El gobernador Ned Lamont presentó una nueva propuesta educativa que busca ampliar las oportunidades académicas para los estudiantes de secundaria en el Estado.

El plan contempla que los jóvenes puedan acceder de forma gratuita a clases de nivel universitario, como parte de una estrategia para mejorar la preparación académica y facilitar el acceso a la educación superior.

La iniciativa permitiría que estudiantes de escuelas secundarias de Connecticut puedan inscribirse en al menos un curso universitario en línea sin costo, a través del Charter Oak State College.

El objetivo es que los alumnos obtengan créditos universitarios antes de graduarse de la preparatoria, reduciendo así el tiempo y el costo de una carrera universitaria.

En Connecticut, esta medida se enmarca dentro de los esfuerzos del gobierno estatal por hacer la educación más accesible y equitativa.

Según la propuesta, el programa beneficiaría a estudiantes de todas las regiones del Estado, incluyendo distritos urbanos como Stamford, Norwalk, Hartford, New Haven y Bridgeport, donde el acceso a oportunidades educativas avanzadas puede ser más limitado.

Lamont ha defendido la propuesta señalando que este tipo de programas permite a los jóvenes “tener una visión previa de la universidad” y prepararse mejor para el futuro académico y laboral. Además, el plan se complementa con otros esfuerzos del estado para ampliar los programas de doble crédito y reducir los costos de la educación superior en Connecticut.

Sin embargo, algunos críticos consideran que la medida es insuficiente para resolver los problemas estructurales de la educación en el estado. Argumentan que, aunque es un avance positivo, se necesita una inversión mayor en universidades como la University of Connecticut (UConn) y el sistema de Connecticut State Colleges and Universities (CSCU) para lograr un impacto más amplio.

En términos generales, la propuesta refleja una tendencia en Connecticut hacia la expansión del acceso educativo desde la secundaria hacia la universidad.

El Estado ya ha implementado programas de educación gratuita en el nivel comunitario, y esta nueva iniciativa busca reforzar ese camino hacia una educación más asequible y conectada entre niveles escolares.