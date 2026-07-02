EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Cuentos y música en parque infantil

La Biblioteca Ferguson anima a las familias con niños pequeños a disfrutar de “Stories & Music at the Playground”, una actividad gratuita al aire libre que forma parte de su programa de lectura de verano.

El evento se realiza los lunes de 10:30 a 11:15 de la mañana en el Commons Park, en 101 Commons Park South Stamford, en Stamford, donde los asistentes podrán participar en cuentos, canciones y dinámicas diseñadas para fomentar el amor por la lectura desde la primera infancia.

La actividad está dirigida a bebés y niños de hasta 4 años acompañados por un adulto responsable.

Los organizadores recomiendan llevar una manta o silla portátil para mayor comodidad durante la sesión.

En caso de lluvia, el programa se trasladará a la sucursal South End de la Biblioteca Ferguson. La participación es libre y no se permite dejar a los niños sin la compañía de un adulto.

Para mayor información pueden llamar al 203-351-8280.

Introducción a Microsoft PowerPoint

La Biblioteca Ferguson de Stamford ofrecerá un taller gratuito en español de introducción a Microsoft PowerPoint, dirigido a adultos que deseen aprender a crear presentaciones digitales de manera fácil y práctica.

El curso consta de tres sesiones en las que los participantes conocerán las funciones básicas del programa, incluyendo la creación de diapositivas, la incorporación de texto e imágenes, el uso de diseños y transiciones, así como técnicas para elaborar presentaciones más claras y atractivas.

No es necesario tener experiencia previa, ya que el taller está diseñado para principiantes.

Las clases se llevarán a cabo en el Centro de Tecnología de la Biblioteca Principal Ferguson, en 1 Public Library Plaza, Stamford, el miércoles 8 de julio, y forman parte de los esfuerzos de la institución por ofrecer oportunidades de capacitación tecnológica a la comunidad hispanohablante.

Debido a que el cupo es limitado, la biblioteca recomienda a los interesados registrarse con anticipación para asegurar su participación en esta serie de talleres, que busca fortalecer las habilidades digitales de los asistentes tanto para fines educativos como laborales y personales.

Para mayor información, pueden llamar al 203-351-8221.

LEGO para niños

La Biblioteca Pública de Norwalk anima a las familias con niños pequeños a participar en “LEGO for Littles”, una actividad gratuita que se llevará a cabo el jueves 9 de julio, de 4:00 a 6:00 de la tarde, en el área infantil de la biblioteca principal, ubicada en 1 Belden Avenue, Norwalk.

El programa está diseñado para que los más pequeños desarrollen su creatividad, imaginación y habilidades motoras mediante la construcción con bloques LEGO en un ambiente seguro y divertido.

La actividad forma parte de la programación de verano de la Biblioteca Pública de Norwalk, que busca ofrecer experiencias educativas y recreativas para niños y sus familias durante las vacaciones escolares.

Los organizadores invitan a la comunidad a aprovechar este espacio gratuito de aprendizaje y juego, donde los participantes podrán explorar, crear y compartir con otros niños mientras fortalecen sus habilidades a través del juego.

Para mayor información pueden llamar al 203-899-2780.

Almuerzos gratuitos de verano

La Biblioteca Pública de White Plains anunció que ofrecerá almuerzos gratuitos de verano para niños y jóvenes de hasta 18 años de edad como parte de su programa de apoyo alimentario durante las vacaciones escolares.

El servicio estará disponible el viernes 10 de julio, de 11:30 de la mañana a 1:00 de la tarde, brindando una opción nutritiva para las familias de la comunidad mientras los estudiantes permanecen fuera de clases.

La iniciativa busca garantizar que los menores continúen teniendo acceso a comidas saludables durante el receso de verano, cuando muchos dejan de recibir los alimentos que normalmente obtienen en la escuela.

La biblioteca anima a las familias a aprovechar este beneficio gratuito, que forma parte de sus programas comunitarios orientados al bienestar y desarrollo de los niños y adolescentes de White Plains.

Para mayor información pueden llamar al 914-422-1400.

Clases de conversación en inglés

El Centro Hispano de White Plains anunció la apertura de inscripciones para una nueva Clase de Conversación en Inglés dirigida a personas de 18 años en adelante, con el objetivo de ayudar a los participantes a fortalecer sus habilidades para comunicarse en el idioma.

Las clases comenzarán el 11 de septiembre y se impartirán todos los viernes de 5:00 de la tarde a 7:00 de la noche.

La organización informó que el cupo estará limitado a 15 estudiantes, por lo que anima a los interesados a inscribirse lo antes posible.

Para matricularse, las personas pueden comunicarse al 914-289-0500, de lunes a viernes entre 12:00 del mediodía y 6:30 de la tarde, donde recibirán información sobre el proceso de registro y los requisitos para participar.