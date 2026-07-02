Estados Unidos derrota a Bosnia, avanza a octavos del Mundial y se cita con Bélgica

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WASHINGTON DC.- Estados Unidos dio un paso más en su sueño mundialista al derrotar por 2-0 a Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, en un partido disputado en el Área de la Bahía de San Francisco. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino mostró personalidad y capacidad de reacción para superar un encuentro que se complicó tras quedarse con un jugador menos durante buena parte del segundo tiempo.

El equipo estadounidense abrió el marcador poco antes del descanso gracias a Folarin Balogun, quien aprovechó una jugada dentro del área para vencer al arquero bosnio. Sin embargo, el delantero pasó de héroe a villano cuando fue expulsado en la segunda mitad tras una dura entrada, dejando a su selección con diez hombres y obligándola a resistir la presión del rival.

Bosnia y Herzegovina intentó aprovechar la superioridad numérica y adelantó sus líneas en busca del empate. La escuadra europea generó aproximaciones peligrosas, pero se encontró con una sólida actuación de la defensa estadounidense, encabezada por Tim Ream y Chris Richards, además de intervenciones oportunas del guardameta Matt Freese para mantener su arco en cero.

Cuando Bosnia parecía más cerca del empate, Estados Unidos encontró el gol de la tranquilidad. Malik Tillman ejecutó un magistral tiro libre que superó la barrera y dejó sin opciones al portero rival, sentenciando el 2-0 definitivo y desatando la celebración de los aficionados locales. El tanto fue considerado por varios analistas como uno de los mejores del torneo hasta el momento.

Con este resultado, Estados Unidos avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a Bélgica en un atractivo duelo programado para el próximo 6 de julio. No obstante, Mauricio Pochettino deberá buscar un reemplazo para Balogun, quien se perderá el compromiso por suspensión tras la tarjeta roja recibida frente a Bosnia.

Ficha técnica

Resultado: Estados Unidos 2-0 Bosnia y Herzegovina.

Goles: Folarin Balogun (45′) y Malik Tillman (82′).

Expulsado: Folarin Balogun (Estados Unidos).

Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman; Sergiño Dest, Christian Pulisic y Folarin Balogun. Director técnico: Mauricio Pochettino.

Bosnia y Herzegovina: Nikola Vasilj; Amar Dedić, Sead Kolašinac y resto del once titular dirigido por Sergej Barbarez. Director técnico: Sergej Barbarez.