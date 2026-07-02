Corte Suprema reafirma ciudadanía por nacimiento en EEUU y garantiza estabilidad legal para familias inmigrantes

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HARTFORD.- La Corte Suprema de los Estados Unidos ratificó el principio de la ciudadanía por derecho de nacimiento, confirmando que toda persona nacida en territorio estadounidense tiene derecho automático a la ciudadanía, basándose en la interpretación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.

La decisión reafirma un principio legal histórico que ha sido clave en la definición de la ciudadanía en el país durante más de un siglo.

En el contexto de Connecticut, esta resolución tiene un impacto directo en miles de familias inmigrantes que viven en el estado, especialmente en ciudades como Hartford, New Haven, Stamford, Norwalk y Bridgeport, donde existe una alta población de origen latino y extranjero.

Autoridades locales y organizaciones comunitarias consideran que el fallo aporta estabilidad legal a familias que temían posibles cambios en la interpretación de este derecho.

La Corte sostuvo que la redacción de la Decimocuarta Enmienda es clara al establecer que toda persona nacida en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción es ciudadana.

Según el criterio de la mayoría, este principio no puede ser alterado por decisiones administrativas o interpretaciones restrictivas, ya que forma parte del núcleo constitucional del sistema de ciudadanía estadounidense.

Sin embargo, el caso también generó una fuerte discusión entre los magistrados.

Los jueces de la mayoría defendieron que cualquier intento de limitar la ciudadanía por nacimiento requeriría una enmienda constitucional y no una reinterpretación judicial.

Argumentaron que cambiar este principio podría generar incertidumbre legal y afectar derechos adquiridos de millones de personas.

Por otro lado, las opiniones disidentes advirtieron sobre los posibles efectos en la política migratoria y la presión que este tipo de interpretación puede generar sobre el sistema de inmigración.

Algunos magistrados señalaron preocupaciones sobre cómo se define la “jurisdicción” en casos específicos, aunque reconocieron que el precedente histórico es fuerte y ampliamente establecido.

En términos generales, la decisión refuerza un principio fundamental del derecho constitucional estadounidense y limita intentos de reinterpretar la ciudadanía por nacimiento desde el poder ejecutivo o judicial inferior.

Para Connecticut, esto significa mantener la continuidad legal para familias inmigrantes y evitar cambios que podrían haber tenido un impacto significativo en el acceso a derechos básicos.

ASPECTOS IMPORTANTES DE LA DECISIÓN Y ARGUMENTOS DE LOS JUECES

* La Corte reafirma la ciudadanía automática por nacimiento bajo la Decimocuarta Enmienda.

* Se establece que este derecho solo podría cambiar mediante una enmienda constitucional, no por interpretación administrativa.

* La mayoría de jueces defiende la estabilidad jurídica y la protección de derechos adquiridos.

* Las opiniones disidentes expresan preocupación por el impacto en la política migratoria y la definición de “jurisdicción”.

* Se destaca el posible efecto en estados con alta población inmigrante como Connecticut, donde la decisión aporta certeza legal a miles de familias.