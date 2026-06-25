Terremoto en Venezuela deja decenas de víctimas y mantiene al país en alerta tras fuertes movimientos sísmicos

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CARACAS.- Un fuerte terremoto sacudió a Venezuela y mantiene en emergencia a varias regiones del país, luego de que dos grandes movimientos telúricos generaran destrucción, daños en infraestructuras y una operación de rescate que continúa en desarrollo. Las autoridades informaron que la situación sigue siendo evaluada mientras aumentan los reportes de afectaciones.

El fenómeno ocurrió el miércoles 24 de junio de 2026 y estuvo marcado por dos sismos de gran intensidad, uno de magnitud 7,2 y otro de 7,5, que golpearon principalmente zonas del norte venezolano. El epicentro fue ubicado en áreas cercanas a Morón y Yumare, afectando especialmente estados costeros y regiones cercanas a Caracas.

Los movimientos fueron sentidos con fuerza en Caracas y otros estados como La Guaira, Carabobo, Miranda, Aragua, Falcón, Lara y Mérida. Residentes reportaron momentos de pánico, evacuaciones rápidas y daños visibles en edificios, viviendas y estructuras públicas.

Hasta esta hora, los reportes oficiales señalan al menos 164 personas fallecidas y cerca de mil heridos, aunque los equipos de emergencia continúan trabajando entre escombros y zonas afectadas, por lo que las cifras podrían cambiar mientras avanzan las labores de búsqueda y rescate.

Las autoridades venezolanas declararon una situación de emergencia y activaron protocolos especiales para atender a las comunidades afectadas. Equipos de protección civil, bomberos y organismos de seguridad fueron desplegados para atender derrumbes, rescatar personas atrapadas y revisar edificaciones con riesgo de colapso.

Uno de los sectores más afectados ha sido La Guaira, donde se reportaron daños importantes en infraestructura. También hubo cierres preventivos en servicios de transporte, incluyendo interrupciones temporales en operaciones aeroportuarias, ferroviarias y del metro mientras se realizaban inspecciones de seguridad.

El terremoto también generó interrupciones en algunos servicios básicos, con reportes de fallas eléctricas, problemas de comunicación y afectaciones en sistemas de agua y gas en zonas determinadas. Las autoridades pidieron a la población mantener la calma y seguir únicamente información oficial.

Durante la madrugada se registraron varias réplicas sísmicas, aumentando la preocupación entre los habitantes. Los especialistas advierten que después de terremotos de esta magnitud pueden continuar movimientos secundarios durante días o semanas.

La comunidad internacional comenzó a reaccionar ante la emergencia. Países y organismos ofrecieron apoyo humanitario y asistencia para las labores de rescate, mientras Venezuela coordina la respuesta ante una de las mayores emergencias sísmicas recientes del país.

El impacto económico también genera preocupación debido a los daños en viviendas, comercios e infraestructura. Expertos señalan que la reconstrucción podría representar un desafío importante para las zonas más golpeadas.

Las autoridades continúan evaluando edificios afectados para determinar cuáles pueden ser habitados nuevamente y cuáles representan peligro para la población. Mientras tanto, miles de personas permanecen atentas ante posibles nuevas réplicas.

El gobierno venezolano pidió solidaridad y apoyo mientras avanzan las operaciones de recuperación. La prioridad en este momento sigue siendo encontrar sobrevivientes, atender a los heridos y garantizar refugio y asistencia a las familias afectadas por el desastre.

Datos más relevantes hasta esta hora:

📍 País afectado: Venezuela. 🌎 Fecha del desastre: miércoles 24 de junio de 2026. 📈 Sismos principales: magnitudes aproximadas de 7,2 y 7,5. 📌 Zona del epicentro: región cercana a Morón/Yumare, norte de Venezuela. ⚰️ Fallecidos reportados: al menos 164 personas. 🏥 Heridos: alrededor de 1.000 afectados según reportes iniciales. 🔁 Réplicas: se han registrado múltiples movimientos posteriores. 🏙️ Zonas afectadas: Caracas, La Guaira, Miranda, Carabobo, Aragua, Falcón, Lara y Mérida. 🚨 Respuesta: equipos de rescate y organismos de emergencia continúan desplegados. 🌐 Ayuda internacional: varios países ofrecieron apoyo humanitario y equipos de emergencia.