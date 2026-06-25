De jornalero a estudiante de inteligencia artificial: la historia de superación de un trabajador de Norwalk que conquistó el inglés

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NORWALK.- Durante años, muchos inmigrantes llegan a los Estados Unidos con un gran sueño, pero también con enormes desafíos.

Esta es la historia de un jornalero indocumentado de Norwalk que enfrentó barreras económicas, culturales y de idioma, pero que decidió no rendirse y convirtió el aprendizaje del inglés en la llave para abrir nuevas oportunidades.

Cuando llegó a Norwalk, como muchos trabajadores que buscan salir adelante, “Santiago” comenzó realizando trabajos físicos para ganarse la vida. Las largas jornadas, el cansancio y la preocupación por el futuro eran parte de su rutina diaria, pero tenía claro que necesitaba prepararse para lograr algo más.

Uno de los mayores obstáculos que enfrentó fue el idioma. Al principio, comunicarse en inglés era una de sus principales dificultades: desde entender instrucciones en el trabajo hasta realizar trámites o conversar con otras personas. Sin embargo, decidió que el miedo a equivocarse no sería una razón para detenerse.

Con disciplina y constancia, empezó a estudiar inglés poco a poco. Aprovechaba cada momento disponible para aprender nuevas palabras, escuchar conversaciones, practicar frases y perder la vergüenza de hablar. Cinco años después, asegura que puede mantener conversaciones fluidas y desenvolverse con confianza.

“Aprender inglés cambió mi vida”, es el mensaje que transmite a quienes todavía sienten que es demasiado difícil empezar. Para él, el idioma no solamente sirve para conseguir un mejor empleo, sino también para ganar independencia, seguridad y nuevas herramientas para crecer.

Su proceso no fue rápido ni sencillo. Hubo días de frustración y momentos donde pensó que avanzar era complicado, pero entendió que cada palabra aprendida representaba un paso más hacia sus metas. La perseverancia fue la clave para lograr lo que parecía imposible.

Hoy, su vida es completamente diferente. Después de mejorar su inglés, comenzó a explorar nuevas áreas de conocimiento y actualmente estudia inteligencia artificial, una de las industrias con mayor crecimiento en el mundo. Su objetivo es seguir preparándose y formar parte del futuro tecnológico.

Además de estudiar, ahora trabaja desde casa, aprovechando las nuevas oportunidades que llegaron después de años de esfuerzo y preparación. Ahora monetiza desde su casa a través de las redes sociales creando contenido en TikTok, YouTube y Facebook.

Pasó de depender únicamente de trabajos físicos dependiendo de un jefe a desarrollar habilidades que le permiten buscar nuevos caminos profesionales.

Su historia también deja un mensaje para otros trabajadores: nunca es tarde para aprender. Recomienda a quienes llegan a los Estados Unidos invertir tiempo en educación, practicar inglés todos los días y no tener miedo a cometer errores durante el proceso.

“Cada persona aprende a su ritmo”, es una de las enseñanzas que comparte. Según él, aprender inglés requiere paciencia, escuchar mucho, rodearse de personas que ayuden a practicar y aprovechar recursos gratuitos disponibles en internet y en las comunidades.

También destaca que dominar el idioma abre puertas en muchos sectores, desde mejores empleos hasta estudios especializados. Para los inmigrantes, aprender inglés puede convertirse en una herramienta fundamental para avanzar y alcanzar metas que antes parecían lejanas.

La historia de este trabajador de Norwalk demuestra que los cambios grandes comienzan con pequeños pasos.

De jornalero con dificultades para comunicarse a estudiante de inteligencia artificial y trabajador remoto, su camino refleja cómo la educación, la disciplina y la determinación pueden transformar una vida.

Cuenta con permiso de trabajo temporal, gracias a organizaciones de ayuda a los inmigrantes. Ya comenzó los trámites para obtener su green card o tarjeta verde.