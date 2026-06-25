- Publicidad -

Fuentes y documentos oficiales apuntan a que la cantante Taylor Swift y el futbolista Travis Kelce ‌se casarán en Nueva York la próxima semana, publicó el miércoles el “New York ‌Times”.

Swift, una de las cantantes más exitosas de todos los tiempos, y Kelce, tres veces campeón de la ​Super Bowl, anunciaron su compromiso en agosto. Desde entonces, no han dejado de surgir especulaciones sobre cuándo y dónde se casaría la pareja.

Se ha solicitado un permiso al Ayuntamiento de Nueva York para cerrar las calles alrededor del Madison Square Garden desde el 2 de ‌julio hasta el mediodía del ⁠4 de julio con motivo de un evento que tendrá lugar el 3 de julio, informó el Times, citando a tres personas con ⁠conocimiento del asunto.

Varios miembros del equipo de fútbol americano de Kelce, los Kansas City Chiefs, han reservado habitaciones de hotel para fechas en torno al 3 de julio en el hotel ​Marriott Marquis ​de Times Square, según el periódico.

El Times señaló ​que una cuarta persona, un funcionario ‌municipal informado de los preparativos, dijo que el Madison Square Garden tenía previsto acoger los actos de la boda el 3 de julio.

Winick Productions, una empresa de organización de eventos, presentó una solicitud ante la Oficina de Permisos para Actividades en la Vía Pública de la ciudad a principios de junio, según el periódico. La empresa solicitó autorización ‌para instalar una carpa o un toldo en el ​exterior del recinto para el evento, que, según ​el informe, contaría con entre 500 ​y 999 asistentes.

Reuters no pudo confirmar de inmediato que se hubiera presentado ‌la solicitud de permiso ni que ​la boda fuera a ​celebrarse en julio. Los representantes de Swift, del Madison Square Garden y de Winick no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Nueva York estará muy animada ​alrededor del 3 de julio ‌con los actos conmemorativos del 250.º aniversario de los Estados Unidos y ​un partido del Mundial.