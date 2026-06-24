Red de apoyo a inmigrantes en CT se adapta ante aumento de operativos de ICE

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BRIDGEPORT.- En Connecticut, una red comunitaria de organizaciones proinmigrantes con varios años de trabajo ha tenido que adaptarse rápidamente ante el aumento de la actividad del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Ante el incremento de operativos federales en el Estado, especialmente en ciudades como Hartford, New Haven y Bridgeport, estos grupos han reforzado sus estrategias de apoyo a inmigrantes y sus familias.

Según el reportaje, organizaciones como Hands Off CT y otras redes locales han intensificado la difusión de información sobre derechos, además de coordinar acompañamiento legal y comunitario. Su objetivo principal es proteger a las comunidades inmigrantes frente a detenciones y arrestos que han aumentado en los últimos meses.

El incremento de la actividad del ICE en Connecticut ha generado preocupación entre activistas, quienes aseguran que muchas de las detenciones ocurren en espacios públicos y cerca de tribunales.

Datos recientes muestran que Hartford ha sido uno de los principales puntos de arrestos, lo que ha elevado la tensión entre autoridades federales y defensores de inmigrantes.

En respuesta, las organizaciones han ampliado sus esfuerzos de comunicación, utilizando redes sociales, reuniones comunitarias y redes de respuesta rápida para alertar sobre la presencia de agentes federales. También han promovido talleres informativos para que los inmigrantes conozcan sus derechos en caso de interacción con el ICE.

Funcionarios estatales han implementado ciertas protecciones legales, como restricciones a la cooperación entre la policía local y agentes federales en algunos casos, además de medidas para reducir el riesgo de arrestos en tribunales.

Sin embargo, los activistas consideran que estas acciones no han sido suficientes para frenar el impacto de los operativos.

Mientras tanto, líderes comunitarios insisten en que la clave está en la organización local y en el fortalecimiento de redes de apoyo.

Afirman que, ante el aumento de la presencia de ICE, la solidaridad entre comunidades inmigrantes y grupos de defensa será esencial para enfrentar la situación en Connecticut.