Programa de verano entregará $4.2 millones en ayuda alimentaria a familias de CT

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NEW HAVEN.- El programa de Transferencia Electrónica de Beneficios de Verano (Summer EBT) distribuirá alrededor de $4.2 millones en asistencia alimentaria a familias de Connecticut para ayudar a cubrir los gastos de comida de niños durante las vacaciones escolares. La iniciativa busca apoyar a hogares con estudiantes elegibles que podrían enfrentar mayores dificultades cuando no cuentan con los alimentos proporcionados durante el año escolar.

El beneficio forma parte del programa estatal S-EBT, administrado por el Departamento de Servicios Sociales de Connecticut (DSS) en colaboración con el Departamento de Educación del Estado. La ayuda funciona de manera similar al programa SNAP, permitiendo que las familias utilicen los fondos para comprar alimentos durante el verano.

Cada niño elegible puede recibir un beneficio de $120 en una sola entrega para la compra de alimentos. Muchas familias reciben el apoyo automáticamente si ya participan en programas como SNAP o ciertos beneficios de HUSKY, mientras que otras deben completar una solicitud para determinar su elegibilidad.

Autoridades estatales explican que el objetivo principal del programa es reducir la inseguridad alimentaria infantil y garantizar que los estudiantes tengan acceso a comidas saludables, aunque no estén asistiendo a clases. Connecticut fue uno de los estados pioneros en probar este tipo de asistencia antes de que se estableciera como un programa permanente a nivel nacional.

Las familias elegibles pueden recibir los beneficios en tarjetas EBT nuevas o en tarjetas previamente asignadas, dependiendo de su situación.

El Estado recomienda revisar la información oficial para conocer fechas de entrega, requisitos y cómo activar las tarjetas para utilizar los fondos.

El programa representa un apoyo adicional para miles de hogares de Connecticut durante los meses de verano, cuando muchos niños pierden el acceso a los desayunos y almuerzos escolares gratuitos o de bajo costo. Las autoridades esperan que esta ayuda contribuya a que más familias puedan mantener una alimentación adecuada durante el receso escolar.