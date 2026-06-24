CT celebrará 4 de julio con fuegos artificiales, desfiles y eventos comunitarios

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STAMFORD.- Las ciudades y pueblos de Connecticut se preparan para celebrar el Día de la Independencia con una variedad de actividades que incluyen espectáculos de fuegos artificiales, conciertos, desfiles y reuniones familiares.

Este año las celebraciones tendrán un significado especial debido a la conmemoración del 250 aniversario (1776-2026) de la independencia de Estados Unidos.

Entre los eventos destacados se encuentran celebraciones en distintas comunidades del Estado, donde residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre, música en vivo y presentaciones especiales. Las autoridades recomiendan verificar los horarios y posibles cambios por condiciones del clima antes de asistir.

En varias ciudades costeras de Connecticut se esperan espectáculos de fuegos artificiales frente al mar, mientras que otras localidades preparan festivales con comida, entretenimiento y actividades para niños.

Lugares como Stamford, Norwalk, Bridgeport y otras comunidades han anunciado eventos para reunir a las familias durante la celebración patriótica.

La ciudad de Hartford también tendrá una celebración especial vinculada al aniversario número 250 del país, con actividades culturales, eventos históricos y un espectáculo de fuegos artificiales como parte de una programación que busca resaltar la historia y la identidad del estado.

Funcionarios locales recuerdan a los asistentes tomar precauciones durante los eventos masivos, especialmente con el tráfico, estacionamiento, seguridad y las altas temperaturas del verano. También aconsejan llegar temprano a los lugares de celebración debido a la gran cantidad de personas que se espera participen.

Con una combinación de tradición, entretenimiento y actividades comunitarias, Connecticut se prepara para recibir el 4 de julio con eventos para todas las edades. Las autoridades esperan que miles de personas salgan a celebrar una fecha histórica con familiares y amigos en diferentes puntos del Estado.

EVENTOS

Bridgeport acogerá el espectáculo de fuegos artificiales “Skyblast” del Festival Barnum el viernes 26 de junio en el Seaside Park.

La exhibición pirotécnica comenzará al atardecer. Los camiones de comida empezarán a dar servicio a las 6:00 de la tarde y el entretenimiento en vivo dará inicio a las 7:00 de la noche.

En Stamford, la celebración se llevará a cabo el jueves 2 de julio en el Cummings Beach (Shippan Avenue).

Las actividades comienzan a las 6:00 de la tarde, con música, comida y entretenimiento, mientras que los fuegos artificiales están programados para las 9:00 de la noche. El evento cuenta con un día de lluvia alterno el 3 de julio.

En Norwalk, el evento será el viernes 3 de julio en la Calf Pasture Beach. Habrá un concierto en la playa con DJ y música en vivo desde la tarde, y los fuegos artificiales iniciarán alrededor de las 9:00 de la noche.

En New Haven, los fuegos artificiales se celebrarán el sábado 4 de julio en la Wilbur Cross High School (181 Mitchell Drive), con lanzamiento desde el East Rock Park a las 9:00 de la noche- Es uno de los eventos más tradicionales del área con gran asistencia familiar.

En Hartford, la celebración principal se realizará el domingo 5 de julio en el Bushnell Park (1 Jewell Street) como parte del festival “Hartford Bonanza”. El evento inicia a las 4:00 de la tarde. con actividades culturales, música y comida, y culmina con fuegos artificiales a las 9:30 de la noche.

Finalmente, en otras ciudades del Estado también habrá celebraciones importantes como en Fairfield (domingo 5 de julio en el Jennings Beach, 9:15 de la noche), Manchester (domingo 5 de julio en Band Shell, a las 9:55 de la noche) y Orange (domingo 5 de julio en Fairgrounds, desde las 3:00 de la tarde y fuegos al atardecer).

Además, en Bristol, el domingo 5 y lunes 6 de julio en Lake Compounce con conciertos y fuegos artificiales a las 9:00 de3ç la noche).